Курганский округ почти полностью остался без автобусного сообщения с городом

26 марта 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Уехать из Белозерки в Курган и обратно можно только маршрутным автобусом «Курган — Тюмень» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белозерском муниципальном округе (МО) Курганской области отменены пригородные рейсы из-за сломанных автобусов и отсутствия водителей. Об этом говорится в сообществе в соцсети «ВКонтакте», посвященном курганскому общественному транспорту. «В Белозерском муниципальном округе транспортный коллапс, отменены все пригородные рейсы. Предприниматель Александр Бажин (обслуживает маршрут №121 „Белозерское — Курган“, проходящий через Нижнетобольное, Рычково и Редькино) и белозерское ООО „ПАТП-3“ (работает на маршрутах №119 „Белозерское — Курган“ и №112 „Белозерское — Мокино“) прекратили регулярные перевозки… Местный новостной telegram-канал „ИС Белозерское“ причиной отмены рейсов называет поломку техники и отсутствие водителей», — указано в сообществе «Курганский транспорт». Из Кургана в Белозерское и в обратном направлении возможно уехать только межрегиональными маршрутами Курган — Тюмень и Куртамыш — Тюмень. Для комментария корреспондент URA.RU обратился в приемную главы округа Натальи Богдановой, где сообщили, что информацией о ситуации не располагают, рекомендуя обратиться к замглавы МО, начальнику управления экономической политики Станиславу Еланцеву. На звонок журналиста Еланцев не ответил. Также корреспондент обратился в Белозерский кассовый пункт, представившись гражданином, желающим уехать в Курган. В кассовом пункте сообщили, что уехать в настоящий момент можно только межрегиональным маршрутом «Курган — Тюмень». На вопрос журналиста, что стало с другими маршрутами — №№ 121, 119, был дан ответ, что у перевозчика первого маршрута сломана техника, а у второго нет водителей. «В среду и вторник вообще не ходят — водителей нет», — пояснили в кассовом пункте. Ранее власти курганского округа заявили о том, что местными более востребованы услуги такси, чем маршрутные автобусы. Этим объяснили, почему автобусы гражданам в округе не нужны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском муниципальном округе (МО) Курганской области отменены пригородные рейсы из-за сломанных автобусов и отсутствия водителей. Об этом говорится в сообществе в соцсети «ВКонтакте», посвященном курганскому общественному транспорту. «В Белозерском муниципальном округе транспортный коллапс, отменены все пригородные рейсы. Предприниматель Александр Бажин (обслуживает маршрут №121 „Белозерское — Курган“, проходящий через Нижнетобольное, Рычково и Редькино) и белозерское ООО „ПАТП-3“ (работает на маршрутах №119 „Белозерское — Курган“ и №112 „Белозерское — Мокино“) прекратили регулярные перевозки… Местный новостной telegram-канал „ИС Белозерское“ причиной отмены рейсов называет поломку техники и отсутствие водителей», — указано в сообществе «Курганский транспорт». Из Кургана в Белозерское и в обратном направлении возможно уехать только межрегиональными маршрутами Курган — Тюмень и Куртамыш — Тюмень. Для комментария корреспондент URA.RU обратился в приемную главы округа Натальи Богдановой, где сообщили, что информацией о ситуации не располагают, рекомендуя обратиться к замглавы МО, начальнику управления экономической политики Станиславу Еланцеву. На звонок журналиста Еланцев не ответил. Также корреспондент обратился в Белозерский кассовый пункт, представившись гражданином, желающим уехать в Курган. В кассовом пункте сообщили, что уехать в настоящий момент можно только межрегиональным маршрутом «Курган — Тюмень». На вопрос журналиста, что стало с другими маршрутами — №№ 121, 119, был дан ответ, что у перевозчика первого маршрута сломана техника, а у второго нет водителей. «В среду и вторник вообще не ходят — водителей нет», — пояснили в кассовом пункте. Ранее власти курганского округа заявили о том, что местными более востребованы услуги такси, чем маршрутные автобусы. Этим объяснили, почему автобусы гражданам в округе не нужны.