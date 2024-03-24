24 марта 2024

Власти ЯНАО потратят 5 миллионов на проект по реконструкции деревни

В ЯНАО выделят 5 миллионов на проект по восстановлению хантыйской деревни
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО выделят 5 миллионов на создание проекта по реконструкции деревни Фото:

Власти ЯНАО готовы выделить почти 5 миллионов рублей на разработку проекта по реконструкции традиционной деревни в Шурышкарском районе. Информация о проекте размещена на официальном сайте ЕИС Закупки.

«Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Комплекс построек срубного типа в деревне Ханты-Мужи“ и организацию ее государственной историко-культурной экспертизы. 4 900 000,00 рублей», — указано в карточке электронного аукциона на сайте госзакупок.

Подрядчику будет необходимо предоставить макет реконструкции 7 срубов для восстановления облика построек времен 20-х годов прошлого столетия. При проектировании должны учитываться современные меры обеспечения безопасности.

Обновленная деревня «Ханты-Мужи» может пополнить список объектов культуры регионального значения. Ранее URA.RU сообщало о восстановлении двух деревянных объектов историко-культурного наследия в столице ЯНАО.

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Власти ЯНАО готовы выделить почти 5 миллионов рублей на разработку проекта по реконструкции традиционной деревни в Шурышкарском районе. Информация о проекте размещена на официальном сайте ЕИС Закупки. «Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Комплекс построек срубного типа в деревне Ханты-Мужи“ и организацию ее государственной историко-культурной экспертизы. 4 900 000,00 рублей», — указано в карточке электронного аукциона на сайте госзакупок. Подрядчику будет необходимо предоставить макет реконструкции 7 срубов для восстановления облика построек времен 20-х годов прошлого столетия. При проектировании должны учитываться современные меры обеспечения безопасности. Обновленная деревня «Ханты-Мужи» может пополнить список объектов культуры регионального значения. Ранее URA.RU сообщало о восстановлении двух деревянных объектов историко-культурного наследия в столице ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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