Власти ЯНАО готовы выделить почти 5 миллионов рублей на разработку проекта по реконструкции традиционной деревни в Шурышкарском районе. Информация о проекте размещена на официальном сайте ЕИС Закупки.
«Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Комплекс построек срубного типа в деревне Ханты-Мужи“ и организацию ее государственной историко-культурной экспертизы. 4 900 000,00 рублей», — указано в карточке электронного аукциона на сайте госзакупок.
Подрядчику будет необходимо предоставить макет реконструкции 7 срубов для восстановления облика построек времен 20-х годов прошлого столетия. При проектировании должны учитываться современные меры обеспечения безопасности.
Обновленная деревня «Ханты-Мужи» может пополнить список объектов культуры регионального значения. Ранее URA.RU сообщало о восстановлении двух деревянных объектов историко-культурного наследия в столице ЯНАО.
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