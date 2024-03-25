25 марта 2024

В Тюменской области осудили мужчину за изнасилование 16-летней

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина отправится в колонию строго режима на 10 лет Фото:

Исетский районный суд Тюменской области приговорил 26-летнего местного жителя к десяти годам в колонии строгого режима за насильственные действия в отношении несовершеннолетней. Информация появилась на сайте объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Как установлено в ходе рассмотрения дела, весной 2023 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, увел 16-летнюю девочку за пределы населенного пункта и в поле совершил в отношении потерпевшей насильственные действия. Тем самым он причинил ей моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», — сообщили на сайте пресс-службы.

Мужчина свою вину не признал. Однако на основании представленных доказательств удалось привлечь его к ответственности. Теперь он отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Кроме прочего, жителя Тюменской области обяжут выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени, подозреваемый в изнасиловании, избил полицейского. Во время разбирательства по заявлению пострадавшей мужчина дважды ударил сотрудника полиции по лицу.

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Исетский районный суд Тюменской области приговорил 26-летнего местного жителя к десяти годам в колонии строгого режима за насильственные действия в отношении несовершеннолетней. Информация появилась на сайте объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Как установлено в ходе рассмотрения дела, весной 2023 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, увел 16-летнюю девочку за пределы населенного пункта и в поле совершил в отношении потерпевшей насильственные действия. Тем самым он причинил ей моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», — сообщили на сайте пресс-службы. Мужчина свою вину не признал. Однако на основании представленных доказательств удалось привлечь его к ответственности. Теперь он отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Кроме прочего, жителя Тюменской области обяжут выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени, подозреваемый в изнасиловании, избил полицейского. Во время разбирательства по заявлению пострадавшей мужчина дважды ударил сотрудника полиции по лицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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