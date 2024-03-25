Комиссию по ЧС из-за паводка провели в одном из крупных курганских городов

26 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Река Исеть в Шадринске поднимется в пределах допустимых значений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Шадринске Курганской области провели комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за возможного паводка. Власти дали прогноз по уровню воды в реке Исеть, а также дали рекомендации для жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Шадринска. «Ожидаемая величина уровня воды в реке Исеть — 210 см, максимально возможная — 280 см. Это хороший прогноз. Неблагоприятным показателем для прохождения весеннего половодья является 340 см, опасный уровень воды — 375 см. С изменением погодных условий будет корректироваться и прогноз. Пока же в своей работе экстренные и коммунальные службы города ориентируются на пиковые значения», — указано в посте канала «Шадринск.Официально». В ликвидации последствий паводка в городе готовы помочь около 150 человек и 62 единицы техники. По информации из поста, в случае, если уровень воды в Исети превысит норму, в шадринске затопит 94 дома и 238 участков. Власти уже провели инструктаж с владельцами земель. Чиновники также подготовили питание и жилье в пунктах временно размещения для пострадавших при паводке. Оборудованы стоянки для транспорта, места для передержки животных и хранения личного имущества. «Чтобы не допустить внутригородского паводка, до конца марта коммунально-технические службы и управляющие компании завершат очистку и пропаривание водопропускных канав и труб, вывоз снега и мусора с городских территорий», — указано в посте администрации Шадринска. Чиновники на комиссии по ЧС также затронули опасность хождения по весеннему льду. На береговой линии дежурят спасатели. Власти Шадринска напомнили, что в период таяния льда на берегу установят аншлаги. Также чиновники проведут профилактические беседы в школах и детских садах. Ранее URA.RU писало, что часть рек Курганской области во время весеннего половодья выйдет из берегов. URA.RU собрало информацию о том, в каких водоемах и на сколько поднимется уровень воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске Курганской области провели комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за возможного паводка. Власти дали прогноз по уровню воды в реке Исеть, а также дали рекомендации для жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Шадринска. «Ожидаемая величина уровня воды в реке Исеть — 210 см, максимально возможная — 280 см. Это хороший прогноз. Неблагоприятным показателем для прохождения весеннего половодья является 340 см, опасный уровень воды — 375 см. С изменением погодных условий будет корректироваться и прогноз. Пока же в своей работе экстренные и коммунальные службы города ориентируются на пиковые значения», — указано в посте канала «Шадринск.Официально». В ликвидации последствий паводка в городе готовы помочь около 150 человек и 62 единицы техники. По информации из поста, в случае, если уровень воды в Исети превысит норму, в шадринске затопит 94 дома и 238 участков. Власти уже провели инструктаж с владельцами земель. Чиновники также подготовили питание и жилье в пунктах временно размещения для пострадавших при паводке. Оборудованы стоянки для транспорта, места для передержки животных и хранения личного имущества. «Чтобы не допустить внутригородского паводка, до конца марта коммунально-технические службы и управляющие компании завершат очистку и пропаривание водопропускных канав и труб, вывоз снега и мусора с городских территорий», — указано в посте администрации Шадринска. Чиновники на комиссии по ЧС также затронули опасность хождения по весеннему льду. На береговой линии дежурят спасатели. Власти Шадринска напомнили, что в период таяния льда на берегу установят аншлаги. Также чиновники проведут профилактические беседы в школах и детских садах. Ранее URA.RU писало, что часть рек Курганской области во время весеннего половодья выйдет из берегов. URA.RU собрало информацию о том, в каких водоемах и на сколько поднимется уровень воды.