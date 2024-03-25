25 марта 2024

В Новом Уренгое до конца года откроется магазин федеральной сети

Власти Нового Уренгоя сдвинули сроки открытия гипермаркета
© Служба новостей «URA.RU»
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До конца 2024 года в Новом Уренгое откроется гипермаркет «Лента» Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) до конца года откроется гипермаркет федеральной сети. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов, ранее открытие магазина планировалось летом текущего года.

«„Лента“ строится в северной части города. По плану инвесторов — до конца этого года ввести ее в эксплуатацию», — сообщил Андрей Воронов в ходе прямого эфира, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Под строительство гипермаркета был выделен участок в апреле 2022 года. В октябре 2022 года предполагаемой датой окончания строительства называлось лето текущего года.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) до конца года откроется гипермаркет федеральной сети. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов, ранее открытие магазина планировалось летом текущего года. «„Лента“ строится в северной части города. По плану инвесторов — до конца этого года ввести ее в эксплуатацию», — сообщил Андрей Воронов в ходе прямого эфира, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Под строительство гипермаркета был выделен участок в апреле 2022 года. В октябре 2022 года предполагаемой датой окончания строительства называлось лето текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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