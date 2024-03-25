В Новом Уренгое до конца года откроется магазин федеральной сети

До конца 2024 года в Новом Уренгое откроется гипермаркет «Лента»
В Новом Уренгое (ЯНАО) до конца года откроется гипермаркет федеральной сети. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов, ранее открытие магазина планировалось летом текущего года.
«„Лента“ строится в северной части города. По плану инвесторов — до конца этого года ввести ее в эксплуатацию», — сообщил Андрей Воронов в ходе прямого эфира, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Под строительство гипермаркета был выделен участок в апреле 2022 года. В октябре 2022 года предполагаемой датой окончания строительства называлось лето текущего года.
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