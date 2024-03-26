Курганские власти раскрыли, когда запустят автобусы до Белозерского округа

Автобусы из Кургана до села Белозерское выйдут на маршрут с 28 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента экономического развития Курганской области.
«Направление Курган — село Белозерское обслуживается маршрутами №119 „Белозерский КП — Курган АВ“ (ООО „ПАТП-3“) и №121 „Белозерский КП — Курган АВ“ (ИП Бажин Александр Николаевич). 26 марта ИП Бажин А.Н. не вышел на маршрут из-за неисправности автобуса, но планирует возобновить перевозки с 28 марта. ООО „ПАТП-3“ не выполнило рейсы из-за нехватки водителей, но выход на маршрут запланирован с 29 марта», — сообщили в пресс-службе департамента.
Сообщалось, что в Белозерском округе отменены пригородные рейсы из-за сломанных автобусов и отсутствия водителей. Из Кургана в Белозерское и в обратном направлении можно уехать лишь межрегиональными маршрутами Курган — Тюмень и Куртамыш — Тюмень.
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