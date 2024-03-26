Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Экскурсию ему провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщило правительство региона.
«В ходе рабочей поездки в Тюмень первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ по Тюменской области. Губернатор Александр Моор рассказал о региональных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей», — сообщает информационный центр областного правительства.
Ранее Сергей Кириенко открыл образовательный интенсив в Тюмени. Он дал старт программе «Наставники специального назначения». За четыре дня в Тюменской области почти 200 человек пройдут обучение для кандидатов в инструкторы центра «ВОИН».
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