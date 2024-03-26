Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Фото

27 марта 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Кириенко посетил филиал тюменского фонда «Защитники Отечества» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Экскурсию ему провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщило правительство региона. «В ходе рабочей поездки в Тюмень первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ по Тюменской области. Губернатор Александр Моор рассказал о региональных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей», — сообщает информационный центр областного правительства. Ранее Сергей Кириенко открыл образовательный интенсив в Тюмени. Он дал старт программе «Наставники специального назначения». За четыре дня в Тюменской области почти 200 человек пройдут обучение для кандидатов в инструкторы центра «ВОИН». Фото: инфоцентр правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Экскурсию ему провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщило правительство региона. «В ходе рабочей поездки в Тюмень первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ по Тюменской области. Губернатор Александр Моор рассказал о региональных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей», — сообщает информационный центр областного правительства. Ранее Сергей Кириенко открыл образовательный интенсив в Тюмени. Он дал старт программе «Наставники специального назначения». За четыре дня в Тюменской области почти 200 человек пройдут обучение для кандидатов в инструкторы центра «ВОИН».