26 марта 2024

Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Фото

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Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, кириенко сергей
Кириенко посетил филиал тюменского фонда «Защитники Отечества» Фото:

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Экскурсию ему провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщило правительство региона.

«В ходе рабочей поездки в Тюмень первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ по Тюменской области. Губернатор Александр Моор рассказал о региональных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей», — сообщает информационный центр областного правительства.

Ранее Сергей Кириенко открыл образовательный интенсив в Тюмени. Он дал старт программе «Наставники специального назначения». За четыре дня в Тюменской области почти 200 человек пройдут обучение для кандидатов в инструкторы центра «ВОИН».

Фото:

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Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Экскурсию ему провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщило правительство региона. «В ходе рабочей поездки в Тюмень первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ по Тюменской области. Губернатор Александр Моор рассказал о региональных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей», — сообщает информационный центр областного правительства. Ранее Сергей Кириенко открыл образовательный интенсив в Тюмени. Он дал старт программе «Наставники специального назначения». За четыре дня в Тюменской области почти 200 человек пройдут обучение для кандидатов в инструкторы центра «ВОИН».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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