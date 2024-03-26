Сергей Кириенко открыл образовательный интенсив в Тюмени

Сергей Кириенко: патриотическое воспитание выходит на передний план
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4-й съезд общества "Знание". Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко посетил Тюменскую область Фото:

В Тюмени стартовал образовательный интенсив «Наставники специального назначения». За четыре дня почти 200 человек пройдут обучение для кандидатов в инструкторы центра «ВОИН». Открыть программу приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Сегодня патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что оно будет верить. Стратегически ничего более важного нет. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать Центр „ВОИН“», — подчеркнул важность события Сергей Кириенко.

Помимо Кириенко, на открытие образовательного интенсива приехали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев. Он анонсировал, что в ближайшее время подобные центры откроются во всех субъектах федерального округа.

Ранее URA.RU сообщало, что на открытии образовательного интенсива «Наставники специального назначения» выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он высказал уверенность в том, что за четыре дня участники получат хороший теоретический и практический фундамент знаний.

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В Тюмени стартовал образовательный интенсив «Наставники специального назначения». За четыре дня почти 200 человек пройдут обучение для кандидатов в инструкторы центра «ВОИН». Открыть программу приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Сегодня патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что оно будет верить. Стратегически ничего более важного нет. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать Центр „ВОИН“», — подчеркнул важность события Сергей Кириенко. Помимо Кириенко, на открытие образовательного интенсива приехали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев. Он анонсировал, что в ближайшее время подобные центры откроются во всех субъектах федерального округа. Ранее URA.RU сообщало, что на открытии образовательного интенсива «Наставники специального назначения» выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он высказал уверенность в том, что за четыре дня участники получат хороший теоретический и практический фундамент знаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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