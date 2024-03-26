Сергей Кириенко открыл образовательный интенсив в Тюмени

Сергей Кириенко: патриотическое воспитание выходит на передний план

Сергей Кириенко посетил Тюменскую область Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюмени стартовал образовательный интенсив «Наставники специального назначения». За четыре дня почти 200 человек пройдут обучение для кандидатов в инструкторы центра «ВОИН». Открыть программу приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Сегодня патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что оно будет верить. Стратегически ничего более важного нет. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать Центр „ВОИН“», — подчеркнул важность события Сергей Кириенко.

Помимо Кириенко, на открытие образовательного интенсива приехали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев. Он анонсировал, что в ближайшее время подобные центры откроются во всех субъектах федерального округа.

Ранее URA.RU сообщало, что на открытии образовательного интенсива «Наставники специального назначения» выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он высказал уверенность в том, что за четыре дня участники получат хороший теоретический и практический фундамент знаний.