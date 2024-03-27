27 марта 2024

Детский сад и школа в Кургане временно останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе и детсаду микрорайона Заозерного из-за замены пожарного гидранта несколько часов не будет воды Фото:

В Кургане из-за замены пожарного гидранта 29 марта временно без воды останутся некоторые дома, детский сад «Лучик» и школа №26 в 1-м микрорайоне Заозерного. Информация об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».

«Плановое отключение холодного водоснабжения 29 марта в 1 микрорайоне, в связи с заменой пожарного гидранта по адресу: 1 микрорайон д. 31. С 10:00 до 17:00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: 1 микрорайон д. 1, 2, 3 (детский сад №116 „Лучик“), 4, 5, 6, 7 (школа №26), 31, 32», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Также без водоснабжения, как отмечают коммунальщики, временно будет находиться теплопункт №95. Организация просит местных жителей и учреждения заблаговременно подготовить необходимый запас воды.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане отремонтировали насос станции, обеспечивающей водой весь город. Из-за поломки одного из насосов «Арбинки» временно снизилось давление в водопроводной сети, но аварийные бригады АО «Водный Союз» оперативно устранили ее.

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В Кургане из-за замены пожарного гидранта 29 марта временно без воды останутся некоторые дома, детский сад «Лучик» и школа №26 в 1-м микрорайоне Заозерного. Информация об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Плановое отключение холодного водоснабжения 29 марта в 1 микрорайоне, в связи с заменой пожарного гидранта по адресу: 1 микрорайон д. 31. С 10:00 до 17:00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: 1 микрорайон д. 1, 2, 3 (детский сад №116 „Лучик“), 4, 5, 6, 7 (школа №26), 31, 32», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также без водоснабжения, как отмечают коммунальщики, временно будет находиться теплопункт №95. Организация просит местных жителей и учреждения заблаговременно подготовить необходимый запас воды. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отремонтировали насос станции, обеспечивающей водой весь город. Из-за поломки одного из насосов «Арбинки» временно снизилось давление в водопроводной сети, но аварийные бригады АО «Водный Союз» оперативно устранили ее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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