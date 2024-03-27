В Кургане подорожали квартиры на вторичном рынке

28 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Удорожание «квадрата» в квартирах составило 5,3 процента (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первом квартале года средняя цена за квадратный метр в квартире на вторичном рынке недвижимости города Кургана выросла. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на портал «Мир Квартир». «Согласно исследованию, больше всего за первый квартал 2024 года подорожал один квадратный метр в <…> Кургане», — сообщило агентство. Цена на квадратный метр выросла на 5,3 процента. По информации «Мир Квартир», тенденция на удорожание вторичной недвижимости наблюдается в крупных городах России, кроме Москвы. Так, например, выросли цены на квадратный метр в Махачкале на 8,4 процента, в Набережных Челнах и Симферополе на 8,1 процентов, в Сочи на восемь процентов, в Улан-Удэ на 7,5 процентов, во Владикавказе на 6,8 процентов. Ранее URA.RU сообщало, что спрос на покупку недвижимости в Кургане упал. Эксперты связывают падение интереса с низкой покупательской способностью населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первом квартале года средняя цена за квадратный метр в квартире на вторичном рынке недвижимости города Кургана выросла. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на портал «Мир Квартир». «Согласно исследованию, больше всего за первый квартал 2024 года подорожал один квадратный метр в <…> Кургане», — сообщило агентство. Цена на квадратный метр выросла на 5,3 процента. По информации «Мир Квартир», тенденция на удорожание вторичной недвижимости наблюдается в крупных городах России, кроме Москвы. Так, например, выросли цены на квадратный метр в Махачкале на 8,4 процента, в Набережных Челнах и Симферополе на 8,1 процентов, в Сочи на восемь процентов, в Улан-Удэ на 7,5 процентов, во Владикавказе на 6,8 процентов. Ранее URA.RU сообщало, что спрос на покупку недвижимости в Кургане упал. Эксперты связывают падение интереса с низкой покупательской способностью населения.