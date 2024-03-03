Курганцы стали реже покупать квартиры

В феврале в среднем квартиру можно было продать почти за 70 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Средний срок продажи квартиры на вторичном рынке Кургана увеличился почти на 27 процентов за несколько месяцев. Специалисты объясняют это высокой процентной ставкой на покупку такого типа квартир. Информация об этом размещена на сайте «ДомКлик».

«Рейтинг городов по количеству объявлений о продаже: Курганская Область. Ноябрь 2023 года <…> Город: Курган. Средний срок экспозиции, вторичка: 51 день и три часа <…> Февраль 2024 года <…> Средний срок экспозиции, вторичка: 70 дней и один час», — указано на сайте.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием курганским агентствам недвижимости. Эксперт АН «Наш городок» объяснила, что квартиры продаются дольше на вторичном рынке из-за низкой покупательской способности населения, на которую повлияло повышение ставок по ипотеке. По словам специалиста, на рынке формируется отложенный спрос, который означает, что покупатели ждут возможных изменений в более выгодную для них сторону. Например, кто-то ожидает приближающихся выборов президента РФ, а кто-то объявления с выгодным предложением.

Специалист АН «Полезные люди» Елена Безгодова рассказала, что есть много желающих купить квартиру, несмотря на долгую продажу квартир. Но, как отметила специалист, из-за высоких ставок люди вынуждены ожидать лучших условий для покупки.

Ранее URA.RU писало, что цены на новостройки в Кургане выросли. Динамика цен за несколько месяцев показала, что квадратный метр нового жилья в городе вырос в цене на 20 тысяч рублей.