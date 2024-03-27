Тюменка несколько месяцев обворовывала собственную подругу

28 марта 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Злоумышленница за три месяца вынесла из квартиры подруги 350 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюменской области в течение нескольких месяцев обворовывала собственную подругу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Всего злоумышленница похитила 350 тысяч рублей, выкрав деньги из шкафа. «Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую — ей оказалась 22-летняя подруга потерпевшей. Девушка созналась в содеянном и пояснила, что, совершала кражи постепенно. Находясь в гостях у потерпевшей, она заметила, как та убирает деньги в шкаф. Воспользовавшись случаем, пока хозяйка квартиры не видит, злоумышленница достала часть денег из шкатулки, где они хранились, и сложила в сумку», — сообщает пресс-служба УМВД. Таким образом, за три месяца девушка вынесла из квартиры подруги 350 тысяч рублей. Награбленное она потратила на погашение кредитов. Тюменку будут судить по статье «Кража». Ей может грозить до шести лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тюменской области в течение нескольких месяцев обворовывала собственную подругу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Всего злоумышленница похитила 350 тысяч рублей, выкрав деньги из шкафа. «Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую — ей оказалась 22-летняя подруга потерпевшей. Девушка созналась в содеянном и пояснила, что, совершала кражи постепенно. Находясь в гостях у потерпевшей, она заметила, как та убирает деньги в шкаф. Воспользовавшись случаем, пока хозяйка квартиры не видит, злоумышленница достала часть денег из шкатулки, где они хранились, и сложила в сумку», — сообщает пресс-служба УМВД. Таким образом, за три месяца девушка вынесла из квартиры подруги 350 тысяч рублей. Награбленное она потратила на погашение кредитов. Тюменку будут судить по статье «Кража». Ей может грозить до шести лет лишения свободы.