Сколько зарабатывают водители автобусов в Тюмени

Директор ПАТП №1 Шулепов: водители автобусов в Тюмени зарабатывают 68 тысяч

Одной из причин увольнения водителей автобусов является недовольство зарплатой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители автобусов в среднем зарабатывают 68 тысяч рублей, а кондукторы — 38 тысяч. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов.

«Средняя зарплата водителя без переработки 68 тысяч рублей. Иногда бывает так, что водители сами готовы работать за сверхурочные, там соответственно оплата в двойном размере и кратное увеличение заработной платы. У кондукторов порядка 38 тысяч рублей», — рассказал директор предприятия.

Шулепов отметил, что на предприятии сложился дефицит водителей. Одной из причин увольнения сотрудников он назвал именно недовольство зарплатой. По его словам, привлекать водителей на работу нужно с помощью зарплаты и повышения престижа профессии. «Нужно изменить условия оплаты труда. Любой человек хочет получать за свой труд как можно больше вознаграждений. Также важно повышать престиж профессии. Сейчас работать водителем не столь престижно, как было ранее», — добавил руководитель ПАТП.