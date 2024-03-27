Тюменцам передали награды от Путина

Семьям восьми тюменцев, которые погибли в ходе выполнения задач спецоперации, вручили ордена Мужества, которыми героев наградил президент России Владимир Путин. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.
«В администрации города Тюмени прошла церемония передачи наград и наградных документов родственникам защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга. Государственные награды матерям, женам, детям погибших военнослужащих передал представитель военного комиссариата Тюменской области», — сообщил Кухарук.
Известно, что орденом Мужества посмертно награждены восемь уроженцев Тюменской области, которые выполняли задачи в зоне спецоперации:
- гвардии старший лейтенант Иван Иванович Марочкин;
- старший лейтенант Сергей Николаевич Выренков;
- лейтенант Иван Алексеевич Казаков;
- прапорщик Валерий Анатольевич Зятьков;
- рядовой Ахан Амангельдаевич Дарбаев;
- рядовой Сергей Александрович Зайцев;
- рядовой Григорий Александрович Сац;
- рядовой Роман Геннадьевич Чащин.
Кухарук также сообщил, что пообщался с семьями героев и выяснил, в каких вопросах им нужна помощь местных властей. «Мы всегда на связи по любым вопросам», — отметил он.
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