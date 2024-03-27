27 марта 2024

Тюменцам передали награды от Путина

Семьям погибших на СВО тюменцев вручили ордена Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, орден мужества
Орденом мужества посмертно награждены восемь жителей Тюменской области Фото:

Семьям восьми тюменцев, которые погибли в ходе выполнения задач спецоперации, вручили ордена Мужества, которыми героев наградил президент России Владимир Путин. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

«В администрации города Тюмени прошла церемония передачи наград и наградных документов родственникам защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга. Государственные награды матерям, женам, детям погибших военнослужащих передал представитель военного комиссариата Тюменской области», — сообщил Кухарук.

Известно, что орденом Мужества посмертно награждены восемь уроженцев Тюменской области, которые выполняли задачи в зоне спецоперации:

  • гвардии старший лейтенант Иван Иванович Марочкин;
  • старший лейтенант Сергей Николаевич Выренков;
  • лейтенант Иван Алексеевич Казаков;
  • прапорщик Валерий Анатольевич Зятьков;
  • рядовой Ахан Амангельдаевич Дарбаев;
  • рядовой Сергей Александрович Зайцев;
  • рядовой Григорий Александрович Сац;
  • рядовой Роман Геннадьевич Чащин.

Кухарук также сообщил, что пообщался с семьями героев и выяснил, в каких вопросах им нужна помощь местных властей. «Мы всегда на связи по любым вопросам», — отметил он.

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Семьям восьми тюменцев, которые погибли в ходе выполнения задач спецоперации, вручили ордена Мужества, которыми героев наградил президент России Владимир Путин. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. «В администрации города Тюмени прошла церемония передачи наград и наградных документов родственникам защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга. Государственные награды матерям, женам, детям погибших военнослужащих передал представитель военного комиссариата Тюменской области», — сообщил Кухарук. Известно, что орденом Мужества посмертно награждены восемь уроженцев Тюменской области, которые выполняли задачи в зоне спецоперации: Кухарук также сообщил, что пообщался с семьями героев и выяснил, в каких вопросах им нужна помощь местных властей. «Мы всегда на связи по любым вопросам», — отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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