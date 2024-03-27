Тюменцам передали награды от Путина

Семьям погибших на СВО тюменцев вручили ордена Мужества

28 марта 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Орденом мужества посмертно награждены восемь жителей Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семьям восьми тюменцев, которые погибли в ходе выполнения задач спецоперации, вручили ордена Мужества, которыми героев наградил президент России Владимир Путин. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. «В администрации города Тюмени прошла церемония передачи наград и наградных документов родственникам защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга. Государственные награды матерям, женам, детям погибших военнослужащих передал представитель военного комиссариата Тюменской области», — сообщил Кухарук. Известно, что орденом Мужества посмертно награждены восемь уроженцев Тюменской области, которые выполняли задачи в зоне спецоперации: гвардии старший лейтенант Иван Иванович Марочкин;

старший лейтенант Сергей Николаевич Выренков;

лейтенант Иван Алексеевич Казаков;

прапорщик Валерий Анатольевич Зятьков;

рядовой Ахан Амангельдаевич Дарбаев;

рядовой Сергей Александрович Зайцев;

рядовой Григорий Александрович Сац;

рядовой Роман Геннадьевич Чащин. Кухарук также сообщил, что пообщался с семьями героев и выяснил, в каких вопросах им нужна помощь местных властей. «Мы всегда на связи по любым вопросам», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьям восьми тюменцев, которые погибли в ходе выполнения задач спецоперации, вручили ордена Мужества, которыми героев наградил президент России Владимир Путин. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. «В администрации города Тюмени прошла церемония передачи наград и наградных документов родственникам защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга. Государственные награды матерям, женам, детям погибших военнослужащих передал представитель военного комиссариата Тюменской области», — сообщил Кухарук. Известно, что орденом Мужества посмертно награждены восемь уроженцев Тюменской области, которые выполняли задачи в зоне спецоперации: Кухарук также сообщил, что пообщался с семьями героев и выяснил, в каких вопросах им нужна помощь местных властей. «Мы всегда на связи по любым вопросам», — отметил он.