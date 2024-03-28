Что известно о челябинском участнике «Дома 2» Альфреде Джавадове, получившем пять лет за дебош

Экс-участник «Дома 2» Джавадов прославился в Челябинске ловлей проституток

28 марта 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Джавадов завел блог с «рейдами» по проституткам и общепиту спустя пять лет после «Дома 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный райсуд Челябинска 28 марта приговорил бывшего участника шоу «Дом 2» Альфреда Джавадова к пяти годам колонии общего режима после дебоша в ресторане «Гриль Хаус». Тогда блогер выстрелил в лицо владельца заведения из аэрозольного пистолета. Что известно о 26-летнем блогере Альфреде Джавадове — в материале URA.RU За что Джавадова отправили в колонию Широкую известность блогер родом из Сатки (Челябинская область) получил в ноябре 2022 года после дебоша в ресторане «Гриль Хаус». На видео, которое снял Джавадов, он просил мужчину не нападать, а потом выпустил облако газа ему в лицо. Позже выяснится, что пострадал владелец заведения, а газ был выпущен из аэрозольного пистолета. Новость по теме Экс-участника «Дома-2» будут судить в Челябинске по трем статьям УК В декабре того же года его задержали по подозрению в хулиганстве. После этого в жизни Джавадова выявили еще один преступный эпизод — мошенничество.

Дело о мошенничестве блогеру вменяли из-за того, что он обманом изъял у одной из точек кафе «Сабвей» 30 тысяч рублей. В ресторане он сообщил, что является инспектором и убедил руководство оплатить ему штраф.

В СИЗО Джавадов пробыл до июня 2023 года. Суд неоднократно отклонял апелляцию стороны защиты о смягчении меры пресечения. Добиться домашнего ареста блогер смог спустя полгода. Летом 2023 года Джавадову предъявили обвинение по трем уголовным статьям: к уже известным добавили причинение среднего вреда здоровью. Хозяин «Гриль хауса» потребовал с него почти 11 миллионов рублей компенсации.

В сентябре того же года с подсудимого сняли обвинение в мошенничестве. Он признал вину и возместил ущерб точке «Сабвея». Дело прекратили по примирению сторон.

В марте 2024 года гособвинение запросило для Джавадова восемь лет колонии общего режима. Блогер был не согласен с решением прокурора и заявил, что вынужден был выстрелить, спасая себя. Он также добавил, что владелец ресторана оскорбил его и Рамзана Кадырова.

По совокупности преступлений Центральный райсуд Челябинска назначил Джавадову пять лет колонии общего режима и взыскал 515 тысяч рублей в пользу владельца «Гриль Хаус». Осужденный с приговором не согласен и заявил, что это еще не конец. Как Джавадов боролся с проститутками и рестораторами Блог Джавадов завел в марте 2022 года, когда переехал в Челябинск. Он назвал свою организацию «Альфред Москва. ООН», обещая «обучить власть и непорядочных бизнесменов вести себя достойно». Тогда экс-участник «Дома 2» начал «рейды» на проституток и точки общепита. Блогер публиковал видео, где с людьми в масках совершал налеты на места оказания интимных услуг. Один из компании обращался в спа-салоны с просьбой оказать секс-услугу и, убедившись в такой возможности, вызывал участников «рейда». После салон накрывала группа мужчин с криками: «сука, лежать! Стрелять буду». Джавадов также вызывал ДПС на сотрудников «Яндекс такси». Он указывал патрульным на проверку документов водителей и отсутствие у них кассового аппарата. Позже он стал посещать с проверками общепит Челябинска. Новость по теме Представитель Кадырова отрицает чеченские связи скандального челябинского блогера. Видео «Рейды» по заведениям блогер выкладывал в своих соцсетях. Он требовал предоставлять документы и сертификаты на продукцию, а после вызывал сотрудников полиции. Руководство ресторанов он называл негодяями и шайтами. «Ты че начинаешь то? Вопросы какие-то у тебя есть? Все — отставить. Ерундой не занимайся», — ответил блогер на заявление полицейского о том, что сотруднице ресторана неприятна видеосъемка. После того, как на блогера подали несколько заявлений в полицию, он заявил в соцсетях о связи с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Представитель Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев опроверг эту информацию и назвал Джавадова мошенником. Зачем Джавадов пошел в «Дом 2» В телепроект челябинец попал в 19 лет, в 2016 году. Тогда его целью были отношения с 31-летней участницей Александрой Харитоновой. Из телешоу Джавадов ушел спустя 18 дней. В пресс-службе «Дома 2» сообщали, что причиной стали его ссоры с другими участниками. В последнем эфире шоу между челябинцем и двумя другими мужчинами возникла драка. После участия в шоу он вернулся в Сатку. Тогда он заявил пресс-службе телешоу, что у него «нет отбоя от поклонниц». Позже Джавадов переехал в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 28 марта приговорил бывшего участника шоу «Дом 2» Альфреда Джавадова к пяти годам колонии общего режима после дебоша в ресторане «Гриль Хаус». Тогда блогер выстрелил в лицо владельца заведения из аэрозольного пистолета. Что известно о 26-летнем блогере Альфреде Джавадове — в материале URA.RU Широкую известность блогер родом из Сатки (Челябинская область) получил в ноябре 2022 года после дебоша в ресторане «Гриль Хаус». На видео, которое снял Джавадов, он просил мужчину не нападать, а потом выпустил облако газа ему в лицо. Позже выяснится, что пострадал владелец заведения, а газ был выпущен из аэрозольного пистолета. Блог Джавадов завел в марте 2022 года, когда переехал в Челябинск. Он назвал свою организацию «Альфред Москва. ООН», обещая «обучить власть и непорядочных бизнесменов вести себя достойно». Тогда экс-участник «Дома 2» начал «рейды» на проституток и точки общепита. Блогер публиковал видео, где с людьми в масках совершал налеты на места оказания интимных услуг. Один из компании обращался в спа-салоны с просьбой оказать секс-услугу и, убедившись в такой возможности, вызывал участников «рейда». После салон накрывала группа мужчин с криками: «сука, лежать! Стрелять буду». Джавадов также вызывал ДПС на сотрудников «Яндекс такси». Он указывал патрульным на проверку документов водителей и отсутствие у них кассового аппарата. Позже он стал посещать с проверками общепит Челябинска. «Рейды» по заведениям блогер выкладывал в своих соцсетях. Он требовал предоставлять документы и сертификаты на продукцию, а после вызывал сотрудников полиции. Руководство ресторанов он называл негодяями и шайтами. «Ты че начинаешь то? Вопросы какие-то у тебя есть? Все — отставить. Ерундой не занимайся», — ответил блогер на заявление полицейского о том, что сотруднице ресторана неприятна видеосъемка. После того, как на блогера подали несколько заявлений в полицию, он заявил в соцсетях о связи с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Представитель Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев опроверг эту информацию и назвал Джавадова мошенником. В телепроект челябинец попал в 19 лет, в 2016 году. Тогда его целью были отношения с 31-летней участницей Александрой Харитоновой. Из телешоу Джавадов ушел спустя 18 дней. В пресс-службе «Дома 2» сообщали, что причиной стали его ссоры с другими участниками. В последнем эфире шоу между челябинцем и двумя другими мужчинами возникла драка. После участия в шоу он вернулся в Сатку. Тогда он заявил пресс-службе телешоу, что у него «нет отбоя от поклонниц». Позже Джавадов переехал в Москву.