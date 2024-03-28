В организации мэрии Кургана сменился руководитель

Врио директора муниципального бюджетного учреждения «Курганский Дом молодежи» стал Николай Дерягин, возглавляющий в организации отдел патриотического воспитания. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Дом молодежи временно возглавил Дерягин. Такое решение выглядит логично, так как до работы в КДМ он был директором другого учреждения администрации — МАУ „Оздоровительный центр“», — рассказал источник. В доме молодежи URA.RU подтвердили, что Дерягина назначили врио директора.
Источник подчеркнул, что он является временным руководителем. Пока власти ищут кандидатов на пост директора. По данным источника, на этот пост, в том числе, рассматривают специалиста регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Веру Усынину, которая является муниципальном координатором этой организации в Кургане. На сайте городского департамента соцполитики указано, что она также является заведующей сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
Врио директора муниципального бюджетного учреждения «Курганский Дом молодежи» стал Николай Дерягин, возглавляющий в организации отдел патриотического воспитания. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Дом молодежи временно возглавил Дерягин. Такое решение выглядит логично, так как до работы в КДМ он был директором другого учреждения администрации — МАУ „Оздоровительный центр“», — рассказал источник. В доме молодежи URA.RU подтвердили, что Дерягина назначили врио директора. Источник подчеркнул, что он является временным руководителем. Пока власти ищут кандидатов на пост директора. По данным источника, на этот пост, в том числе, рассматривают специалиста регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Веру Усынину, которая является муниципальном координатором этой организации в Кургане. На сайте городского департамента соцполитики указано, что она также является заведующей сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Бывший директор КДМ Марина Самойлова возглавляла КДМ с конца 2015 года. 26 марта она уволилась в связи с тем, что ей предложили занять пост уполномоченного по правам ребенка в Курганской области.