В организации мэрии Кургана сменился руководитель

Руководителем Курганского Дома молодежи стал Николай Дерягин

29 марта 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Администрация Кургана назначила врио директора Курганской дома молодежи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врио директора муниципального бюджетного учреждения «Курганский Дом молодежи» стал Николай Дерягин, возглавляющий в организации отдел патриотического воспитания. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Дом молодежи временно возглавил Дерягин. Такое решение выглядит логично, так как до работы в КДМ он был директором другого учреждения администрации — МАУ „Оздоровительный центр“», — рассказал источник. В доме молодежи URA.RU подтвердили, что Дерягина назначили врио директора. Источник подчеркнул, что он является временным руководителем. Пока власти ищут кандидатов на пост директора. По данным источника, на этот пост, в том числе, рассматривают специалиста регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Веру Усынину, которая является муниципальном координатором этой организации в Кургане. На сайте городского департамента соцполитики указано, что она также является заведующей сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Бывший директор КДМ Марина Самойлова возглавляла КДМ с конца 2015 года. 26 марта она уволилась в связи с тем, что ей предложили занять пост уполномоченного по правам ребенка в Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио директора муниципального бюджетного учреждения «Курганский Дом молодежи» стал Николай Дерягин, возглавляющий в организации отдел патриотического воспитания. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Дом молодежи временно возглавил Дерягин. Такое решение выглядит логично, так как до работы в КДМ он был директором другого учреждения администрации — МАУ „Оздоровительный центр“», — рассказал источник. В доме молодежи URA.RU подтвердили, что Дерягина назначили врио директора. Источник подчеркнул, что он является временным руководителем. Пока власти ищут кандидатов на пост директора. По данным источника, на этот пост, в том числе, рассматривают специалиста регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Веру Усынину, которая является муниципальном координатором этой организации в Кургане. На сайте городского департамента соцполитики указано, что она также является заведующей сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Бывший директор КДМ Марина Самойлова возглавляла КДМ с конца 2015 года. 26 марта она уволилась в связи с тем, что ей предложили занять пост уполномоченного по правам ребенка в Курганской области.