В Тюмень внезапно вернулась зима. Фоторепортаж

В Тюмени из-за снегопада улицы сковали пробки и задержали рейсы

29 марта 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

В последний день непогоды этой весны выпадет половина месячной нормы осадков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Утром 29 марта на Тюмень неожиданно обрушился снегопад. По данным синоптиков, в последний день непогоды этой весны выпадет половина месячной нормы осадков. Как в Тюмень на один день вернулась зима — в фоторепортаже URA.RU. Мокрый снег с дождем застали тюменцев врасплох — после весеннего потепления никто и не думал, что на один день вернется опасная погода. В городе вновь появились гололед и сугробы Фото: Денис Моргунов © URA.RU К непогоде, в первую очередь, не были готовы водители. Утром город сковали 8-балльные пробки. В ГИБДД отмечали, что ситуация на дорогах не напряженная, но несколько аварий снегопад все же спровоцировал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дорожные службы сразу перевели на усиленный режим работы. Днем на улицах города трудились 383 единиц техники и 593 дорожных рабочих Фото: Денис Моргунов © URA.RU По данным синоптиков, за сутки выпадет половина месячной нормы осадков. Снегопад закончится 29 марта только к 20:00, так что дорожные заторы закончатся только ближе к ночи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Некоторые водители, которые успели переобуть зимнюю резину, решили остаться сегодня дома. В соцсетях свое недовольство погодой высказали и те, кто недавно помыл машину Фото: Денис Моргунов © URA.RU Некоторым тюменцам и вовсе пришлось обратно доставать зимние вещи из своего гардероба Фото: Денис Моргунов © URA.RU Снегоуборочная техника будет работать во всех районах города. В первую очередь, прочищаются центральные улицы, автобусные маршруты и проходы к различным учреждениям Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уже завтра синоптики обещают возвращение весны — в областной столице вновь наступит безоблачная погода, а температура воздуха поднимется до +5 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 29 марта на Тюмень неожиданно обрушился снегопад. По данным синоптиков, в последний день непогоды этой весны выпадет половина месячной нормы осадков. Как в Тюмень на один день вернулась зима — в фоторепортаже URA.RU.