В последний день непогоды этой весны выпадет половина месячной нормы осадков
Утром 29 марта на Тюмень неожиданно обрушился снегопад. По данным синоптиков, в последний день непогоды этой весны выпадет половина месячной нормы осадков. Как в Тюмень на один день вернулась зима — в фоторепортаже URA.RU.
Мокрый снег с дождем застали тюменцев врасплох — после весеннего потепления никто и не думал, что на один день вернется опасная погода. В городе вновь появились гололед и сугробы
К непогоде, в первую очередь, не были готовы водители. Утром город сковали 8-балльные пробки. В ГИБДД отмечали, что ситуация на дорогах не напряженная, но несколько аварий снегопад все же спровоцировал
Дорожные службы сразу перевели на усиленный режим работы. Днем на улицах города трудились 383 единиц техники и 593 дорожных рабочих
По данным синоптиков, за сутки выпадет половина месячной нормы осадков. Снегопад закончится 29 марта только к 20:00, так что дорожные заторы закончатся только ближе к ночи
Некоторые водители, которые успели переобуть зимнюю резину, решили остаться сегодня дома. В соцсетях свое недовольство погодой высказали и те, кто недавно помыл машину
Некоторым тюменцам и вовсе пришлось обратно доставать зимние вещи из своего гардероба
Снегоуборочная техника будет работать во всех районах города. В первую очередь, прочищаются центральные улицы, автобусные маршруты и проходы к различным учреждениям
Уже завтра синоптики обещают возвращение весны — в областной столице вновь наступит безоблачная погода, а температура воздуха поднимется до +5 градусов
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