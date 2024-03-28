28 марта 2024

В Тюмень внезапно вернулась зима. Фоторепортаж

В Тюмени из-за снегопада улицы сковали пробки и задержали рейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, голые деревья
В последний день непогоды этой весны выпадет половина месячной нормы осадков Фото:

Утром 29 марта на Тюмень неожиданно обрушился снегопад. По данным синоптиков, в последний день непогоды этой весны выпадет половина месячной нормы осадков. Как в Тюмень на один день вернулась зима — в фоторепортаже URA.RU.

Снегопад. Тюмень
Мокрый снег с дождем застали тюменцев врасплох — после весеннего потепления никто и не думал, что на один день вернется опасная погода. В городе вновь появились гололед и сугробы
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Снегопад. Тюмень
К непогоде, в первую очередь, не были готовы водители. Утром город сковали 8-балльные пробки. В ГИБДД отмечали, что ситуация на дорогах не напряженная, но несколько аварий снегопад все же спровоцировал
Фото:
Снегопад. Тюмень
Дорожные службы сразу перевели на усиленный режим работы. Днем на улицах города трудились 383 единиц техники и 593 дорожных рабочих
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Снегопад. Тюмень
По данным синоптиков, за сутки выпадет половина месячной нормы осадков. Снегопад закончится 29 марта только к 20:00, так что дорожные заторы закончатся только ближе к ночи
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Снегопад. Тюмень
Некоторые водители, которые успели переобуть зимнюю резину, решили остаться сегодня дома. В соцсетях свое недовольство погодой высказали и те, кто недавно помыл машину
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Снегопад. Тюмень
Некоторым тюменцам и вовсе пришлось обратно доставать зимние вещи из своего гардероба
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Снегопад. Тюмень
Снегоуборочная техника будет работать во всех районах города. В первую очередь, прочищаются центральные улицы, автобусные маршруты и проходы к различным учреждениям
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Снегопад. Тюмень
Уже завтра синоптики обещают возвращение весны — в областной столице вновь наступит безоблачная погода, а температура воздуха поднимется до +5 градусов
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Утром 29 марта на Тюмень неожиданно обрушился снегопад. По данным синоптиков, в последний день непогоды этой весны выпадет половина месячной нормы осадков. Как в Тюмень на один день вернулась зима — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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