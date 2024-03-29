Тюменцы налегли на малину, перцы и астры

В Тюмени самыми востребованными саженцами стали астры, перцы и малина

29 марта 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Лидером спроса на саженцы перед началом дачного сезона стала малина Фото: Владимир Васин © URA.RU В Тюменской области самыми востребованными саженцами перед новым дачным сезоном стали малина, астры и болгарский перец. Такую информацию сообщила в релизе пресс-служба сервиса «Авито Товары». «Продажи рассады в Тюмени пока выросли на 35%. Возглавили список самых продаваемых в феврале—марте саженец малины — спрос на него увеличился в 4,5 раза», — говорится в сообщении. Сообщается, что спрос на астры вырос в три раза, и в 2,5 раза — на розы. Среди лидеров аналитики также отмечают клубнику, перцы и петунии. В то же время, на рынке обозначилось снижение интереса к огурцам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области самыми востребованными саженцами перед новым дачным сезоном стали малина, астры и болгарский перец. Такую информацию сообщила в релизе пресс-служба сервиса «Авито Товары». «Продажи рассады в Тюмени пока выросли на 35%. Возглавили список самых продаваемых в феврале—марте саженец малины — спрос на него увеличился в 4,5 раза», — говорится в сообщении. Сообщается, что спрос на астры вырос в три раза, и в 2,5 раза — на розы. Среди лидеров аналитики также отмечают клубнику, перцы и петунии. В то же время, на рынке обозначилось снижение интереса к огурцам.