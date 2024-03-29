Тюменцы налегли на малину, перцы и астры

В Тюмени самыми востребованными саженцами стали астры, перцы и малина
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Малина. Челябинск, урожай, ягоды, сад, малина, садовый участок
Лидером спроса на саженцы перед началом дачного сезона стала малина Фото:

В Тюменской области самыми востребованными саженцами перед новым дачным сезоном стали малина, астры и болгарский перец. Такую информацию сообщила в релизе пресс-служба сервиса «Авито Товары».

«Продажи рассады в Тюмени пока выросли на 35%. Возглавили список самых продаваемых в феврале—марте саженец малины — спрос на него увеличился в 4,5 раза», — говорится в сообщении.

Сообщается, что спрос на астры вырос в три раза, и в 2,5 раза — на розы. Среди лидеров аналитики также отмечают клубнику, перцы и петунии. В то же время, на рынке обозначилось снижение интереса к огурцам.

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В Тюменской области самыми востребованными саженцами перед новым дачным сезоном стали малина, астры и болгарский перец. Такую информацию сообщила в релизе пресс-служба сервиса «Авито Товары». «Продажи рассады в Тюмени пока выросли на 35%. Возглавили список самых продаваемых в феврале—марте саженец малины — спрос на него увеличился в 4,5 раза», — говорится в сообщении. Сообщается, что спрос на астры вырос в три раза, и в 2,5 раза — на розы. Среди лидеров аналитики также отмечают клубнику, перцы и петунии. В то же время, на рынке обозначилось снижение интереса к огурцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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