Тюменцы налегли на малину, перцы и астры

Лидером спроса на саженцы перед началом дачного сезона стала малина
В Тюменской области самыми востребованными саженцами перед новым дачным сезоном стали малина, астры и болгарский перец. Такую информацию сообщила в релизе пресс-служба сервиса «Авито Товары».
«Продажи рассады в Тюмени пока выросли на 35%. Возглавили список самых продаваемых в феврале—марте саженец малины — спрос на него увеличился в 4,5 раза», — говорится в сообщении.
Сообщается, что спрос на астры вырос в три раза, и в 2,5 раза — на розы. Среди лидеров аналитики также отмечают клубнику, перцы и петунии. В то же время, на рынке обозначилось снижение интереса к огурцам.
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