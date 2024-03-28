Артюхов открыл новую школу, а убийцу бабушки отправили в тюрьму: события 29 марта в ЯНАО

Артюхов принял участие в Совете при полномочном представителе Президента РФ в УрФО Владимире Якушеве
Губернатор Дмитрий Артюхов посетил новую школу и провел встречу с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Тем временем суд вынес приговор ямальцу, который жестоко убил свою бабушку. Об этих и других событиях в округе 29 марта читайте в материале URA.RU.
- В Новом Уренгое глава Ямала Дмитрий Артюхов вместе с мэром города Андреем Вороновым торжественно открыли школу «Перспектива». Новое образовательное учреждение, рассчитанное на 800 мест, построили в микрорайоне Тундровом.
- Кроме того, губернатор региона сообщил Полпреду УрФО Якушеву о готовности округа к запуску новых мер поддержки многодетных семей. С 1 мая данную категорию ямальцев ожидает бесплатный проезд в общественном транспорте и одежда к новому учебному году.
- На Ямале власти продлили срок действия сертификата молодоженов. Теперь новобрачные смогут пройти обследование репродуктивной системы в течении первых трех лет с момента заключения брака.
- Жителя Пуровского района приговорили к 13-ти годам тюрьмы за убийство родственницы. Внук до смерти избил свою 83-летнюю бабушку.
- Глава Ямальского района Андрей Кугаевский сообщил, что жители района в скором времени будут жить в новых домах. За три года власти планируют переселить из аварийного жилья более 500 семей.
- Тем временем в Приуральском районе прошел первый день празднования Дня оленевода. Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев встретился с местными оленеводами в Аксарке.
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На Ямале появится новый кластер горнолыжного комплекса. На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр экономразвития России Максим Решетников отметил, что регион станет точкой притяжения для любителей активного отдыха.
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