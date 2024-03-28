28 марта 2024

Артюхов открыл новую школу, а убийцу бабушки отправили в тюрьму: события 29 марта в ЯНАО

Губернатор Ямала Артюхов открыл школу «Перспектива» в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов принял участие в Совете при полномочном представителе Президента РФ в УрФО Владимире Якушеве Фото:

Губернатор Дмитрий Артюхов посетил новую школу и провел встречу с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Тем временем суд вынес приговор ямальцу, который жестоко убил свою бабушку. Об этих и других событиях в округе 29 марта читайте в материале URA.RU.

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Губернатор Дмитрий Артюхов посетил новую школу и провел встречу с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Тем временем суд вынес приговор ямальцу, который жестоко убил свою бабушку. Об этих и других событиях в округе 29 марта читайте в материале URA.RU. На Ямале появится новый кластер горнолыжного комплекса. На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр экономразвития России Максим Решетников отметил, что регион станет точкой притяжения для любителей активного отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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