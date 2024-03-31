Власти раскрыли, сколько тюменцев отправятся весной в армию

В Тюменской области на службу в армию отправятся 1800 человек

01 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Отправка тюменцев запланирована на 15 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 В Тюменской области на службу в армию отправятся 1800 человек. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре регионального правительства. Всего будут призваны около 10 тысяч тюменцев. «В муниципалитетах Тюменской области на призывные комиссии будут вызваны порядка 10 000 жителей. 1 800 из них направят в учебные соединения и воинские части. Около 20 призывников региона будут проходить службу в „Президентском полку“», — рассказали в инфоцентре. Отправка тюменцев запланирована на 15 апреля. Отмечается, что срочники будут служить в России, их не будут отправлять на спецоперацию. Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Повестки получат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Всего планируется призвать 150 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области на службу в армию отправятся 1800 человек. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре регионального правительства. Всего будут призваны около 10 тысяч тюменцев. «В муниципалитетах Тюменской области на призывные комиссии будут вызваны порядка 10 000 жителей. 1 800 из них направят в учебные соединения и воинские части. Около 20 призывников региона будут проходить службу в „Президентском полку“», — рассказали в инфоцентре. Отправка тюменцев запланирована на 15 апреля. Отмечается, что срочники будут служить в России, их не будут отправлять на спецоперацию. Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Повестки получат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Всего планируется призвать 150 тысяч человек.