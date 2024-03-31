31 марта 2024

Власти раскрыли, сколько тюменцев отправятся весной в армию

В Тюменской области на службу в армию отправятся 1800 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка тюменцев запланирована на 15 апреля Фото:
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Призыв — 2024

В Тюменской области на службу в армию отправятся 1800 человек. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре регионального правительства. Всего будут призваны около 10 тысяч тюменцев.

«В муниципалитетах Тюменской области на призывные комиссии будут вызваны порядка 10 000 жителей. 1 800 из них направят в учебные соединения и воинские части. Около 20 призывников региона будут проходить службу в „Президентском полку“», — рассказали в инфоцентре.

Отправка тюменцев запланирована на 15 апреля. Отмечается, что срочники будут служить в России, их не будут отправлять на спецоперацию.

Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Повестки получат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Всего планируется призвать 150 тысяч человек.

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В Тюменской области на службу в армию отправятся 1800 человек. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре регионального правительства. Всего будут призваны около 10 тысяч тюменцев. «В муниципалитетах Тюменской области на призывные комиссии будут вызваны порядка 10 000 жителей. 1 800 из них направят в учебные соединения и воинские части. Около 20 призывников региона будут проходить службу в „Президентском полку“», — рассказали в инфоцентре. Отправка тюменцев запланирована на 15 апреля. Отмечается, что срочники будут служить в России, их не будут отправлять на спецоперацию. Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Повестки получат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Всего планируется призвать 150 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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