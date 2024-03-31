Курганец убил знакомого и сбросил тело в колодец. Фото

01 апреля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Курганец убил ножом знакомого и спрятал тело Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Следователями установлен подозреваемый в убийстве жителя деревни Игнатьева Курганской области. Мужчина во время пьянки зарезал знакомого ножом и сбросил тело погибшего в колодец. Об этом сообщили в следственном управление СК России по Курганской области после того, как родственники пожаловались на его длительное отсутствие. «В ходе следствия был установлен 29-летний местный житель, который находился в день убийства в доме потерпевшего», — отмечается в сообщении СКР. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый признался в совершении преступления и указал колодец, где спрятал тело. Искать пропавшего полиция начала после заявлений родственников. Сотрудники полиции выяснили, что 15 марта обвиняемый нанес хозяину дома несколько ударов ножом, после чего потерпевший скончался. «Злоумышленник спрятал тело в колодец, а также выбросил нож и замыл следы крови на месте происшествия. Кроме того, он похитил мобильный телефон убитого. В дальнейшем, когда гражданин понял, что его разыскивает полиция, он сжег похищенный телефон в печи», — добавили подробности в УМВД региона. Мужчина заключен судом под стражу. Ранее в Курганской области заявили о рекордном снижении числа убийств . Об этом сообщил начальник УМВД региона Дмитрий Свинов, подчеркнув эффективность проводимых мероприятий по обеспечению общественной безопасности. В курганской деревне Игнатова пьяный мужчина убил собутыльника и сбросил тело в колодец Telegram-канал СУ СК России по Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователями установлен подозреваемый в убийстве жителя деревни Игнатьева Курганской области. Мужчина во время пьянки зарезал знакомого ножом и сбросил тело погибшего в колодец. Об этом сообщили в следственном управление СК России по Курганской области после того, как родственники пожаловались на его длительное отсутствие. «В ходе следствия был установлен 29-летний местный житель, который находился в день убийства в доме потерпевшего», — отмечается в сообщении СКР. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый признался в совершении преступления и указал колодец, где спрятал тело. Искать пропавшего полиция начала после заявлений родственников. Сотрудники полиции выяснили, что 15 марта обвиняемый нанес хозяину дома несколько ударов ножом, после чего потерпевший скончался. «Злоумышленник спрятал тело в колодец, а также выбросил нож и замыл следы крови на месте происшествия. Кроме того, он похитил мобильный телефон убитого. В дальнейшем, когда гражданин понял, что его разыскивает полиция, он сжег похищенный телефон в печи», — добавили подробности в УМВД региона. Мужчина заключен судом под стражу. Ранее в Курганской области заявили о рекордном снижении числа убийств. Об этом сообщил начальник УМВД региона Дмитрий Свинов, подчеркнув эффективность проводимых мероприятий по обеспечению общественной безопасности.