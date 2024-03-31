31 марта 2024

Владимир Путин наградил руководителя тюменского ЗАГСа

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Кроме главы ЗАГСа, благодарность от Путина получил слесарь-ремонтник из Тюменской области Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя ЗАГСа Тюменского района Яркову Наталью. Такая информация указана в распоряжении президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Распоряжение „О награждении“. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ начальника управления ЗАГС административного департамента администрации Тюменского муниципального района Тюменской области Яркову Наталью», — указано в документе.

Также благодарность главы государства за работу получил слесарь-ремонтник из Тюменской области Лысков Сергей. Он работает в филиале «РЖД».

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Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя ЗАГСа Тюменского района Яркову Наталью. Такая информация указана в распоряжении президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение „О награждении“. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ начальника управления ЗАГС административного департамента администрации Тюменского муниципального района Тюменской области Яркову Наталью», — указано в документе. Также благодарность главы государства за работу получил слесарь-ремонтник из Тюменской области Лысков Сергей. Он работает в филиале «РЖД».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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