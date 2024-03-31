Владимир Путин наградил руководителя тюменского ЗАГСа

Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя ЗАГСа Тюменского района Яркову Наталью. Такая информация указана в распоряжении президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Распоряжение „О награждении“. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ начальника управления ЗАГС административного департамента администрации Тюменского муниципального района Тюменской области Яркову Наталью», — указано в документе.
Также благодарность главы государства за работу получил слесарь-ремонтник из Тюменской области Лысков Сергей. Он работает в филиале «РЖД».
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Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя ЗАГСа Тюменского района Яркову Наталью. Такая информация указана в распоряжении президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение „О награждении“. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ начальника управления ЗАГС административного департамента администрации Тюменского муниципального района Тюменской области Яркову Наталью», — указано в документе. Также благодарность главы государства за работу получил слесарь-ремонтник из Тюменской области Лысков Сергей. Он работает в филиале «РЖД».