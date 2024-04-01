На трассе в Тюмени скопилась пробка из-за серьезного ДТП. Видео

01 апреля 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Движение затруднено из-за серьезной аварии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на Московском тракте вечером 1 апреля образовалась пробка. Со слов очевидцев виной всему стала серьезное ДТП, в котором как минимум один автомобиль получил серьезные повреждения. «В сети сообщают о жестком ДТП на Московском тракте. Большие пробки», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком». На видео, размещенном в соцсети, один из автомобилей серьезно поврежден. Информация о пострадавших не уточняется. На месте работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на Московском тракте вечером 1 апреля образовалась пробка. Со слов очевидцев виной всему стала серьезное ДТП, в котором как минимум один автомобиль получил серьезные повреждения. «В сети сообщают о жестком ДТП на Московском тракте. Большие пробки», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком». На видео, размещенном в соцсети, один из автомобилей серьезно поврежден. Информация о пострадавших не уточняется. На месте работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.