Движение затруднено из-за серьезной аварии
В Тюмени на Московском тракте вечером 1 апреля образовалась пробка. Со слов очевидцев виной всему стала серьезное ДТП, в котором как минимум один автомобиль получил серьезные повреждения.
«В сети сообщают о жестком ДТП на Московском тракте. Большие пробки», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком».
На видео, размещенном в соцсети, один из автомобилей серьезно поврежден. Информация о пострадавших не уточняется. На месте работают экстренные службы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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