На трассе в Тюмени скопилась пробка из-за серьезного ДТП. Видео

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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Движение затруднено из-за серьезной аварии Фото:

В Тюмени на Московском тракте вечером 1 апреля образовалась пробка. Со слов очевидцев виной всему стала серьезное ДТП, в котором как минимум один автомобиль получил серьезные повреждения.

«В сети сообщают о жестком ДТП на Московском тракте. Большие пробки», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком».

На видео, размещенном в соцсети, один из автомобилей серьезно поврежден. Информация о пострадавших не уточняется. На месте работают экстренные службы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени на Московском тракте вечером 1 апреля образовалась пробка. Со слов очевидцев виной всему стала серьезное ДТП, в котором как минимум один автомобиль получил серьезные повреждения. «В сети сообщают о жестком ДТП на Московском тракте. Большие пробки», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком». На видео, размещенном в соцсети, один из автомобилей серьезно поврежден. Информация о пострадавших не уточняется. На месте работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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