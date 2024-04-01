01 апреля 2024

В Тюмени таможенник отказался от взятки в полмиллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспектор не польстился на доллары и рубли, в общей сумме более полумиллиона Фото:

Сотрудник тюменской таможни отказался от взятки в 4 000 долларов и 200 000 рублей (более полумиллиона рублей по курсу ЦБ РФ), которую ему предложил гражданин Казахстана. Об этом сообщает telegram-канал Федеральной таможенной службы. За эти деньги таможенник должен был вернуть взяткодателю контрабанду из 46 тонн орехов и сухофруктов.

«Тюменский таможенник отказался от взятки. 4 000 долларов и 200 000 рублей наличными ему предложил гражданин Казахстана. Он просил, чтобы инспектор не проводил проверку по задержанным товарам и вернул ему 46 тонн грецких орехов и сухофруктов», — сообщает ФТС.

Сотрудник сообщил о полученном предложении в отдел по противодействию коррупции. Взяткодателя задержали в момент передачи денег. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Сотрудник тюменской таможни отказался от взятки в 4 000 долларов и 200 000 рублей (более полумиллиона рублей по курсу ЦБ РФ), которую ему предложил гражданин Казахстана. Об этом сообщает telegram-канал Федеральной таможенной службы. За эти деньги таможенник должен был вернуть взяткодателю контрабанду из 46 тонн орехов и сухофруктов. «Тюменский таможенник отказался от взятки. 4 000 долларов и 200 000 рублей наличными ему предложил гражданин Казахстана. Он просил, чтобы инспектор не проводил проверку по задержанным товарам и вернул ему 46 тонн грецких орехов и сухофруктов», — сообщает ФТС. Сотрудник сообщил о полученном предложении в отдел по противодействию коррупции. Взяткодателя задержали в момент передачи денег. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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