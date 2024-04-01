Жители деревни Верхнепинигина не могут отправить детей в школу и детские сады из-за грязи
Жители деревни Верхнепинигина Сорокинского района с трудом пробираются по улицам из-за весенней распутицы. С просьбой о помощи они обратились к депутату Тюменской облдумы Ивану Вершинину.
«Просим Вас помочь сделать нам дорогу с каким-нибудь твердым покрытием. В данный момент, во время распутицы, детям ни в школу, ни в садик не пройти», — пишут в обращении местные жители.
Агентство связалось с депутатом Иваном Вершининым. Депутат в беседе с URA.RU заявил, что направит депутатские запросы в адрес администрации Сорокинского района, чтобы изучить ситуацию и принять меры.
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