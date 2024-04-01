01 апреля 2024

Жители тюменского муниципалитета тонут в грязи из-за отсутствия дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган , снег, грунт, грязь, размытая дорога
Жители деревни Верхнепинигина не могут отправить детей в школу и детские сады из-за грязи Фото:

Жители деревни Верхнепинигина Сорокинского района с трудом пробираются по улицам из-за весенней распутицы. С просьбой о помощи они обратились к депутату Тюменской облдумы Ивану Вершинину.

«Просим Вас помочь сделать нам дорогу с каким-нибудь твердым покрытием. В данный момент, во время распутицы, детям ни в школу, ни в садик не пройти», — пишут в обращении местные жители.

Агентство связалось с депутатом Иваном Вершининым. Депутат в беседе с URA.RU заявил, что направит депутатские запросы в адрес администрации Сорокинского района, чтобы изучить ситуацию и принять меры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители деревни Верхнепинигина Сорокинского района с трудом пробираются по улицам из-за весенней распутицы. С просьбой о помощи они обратились к депутату Тюменской облдумы Ивану Вершинину. «Просим Вас помочь сделать нам дорогу с каким-нибудь твердым покрытием. В данный момент, во время распутицы, детям ни в школу, ни в садик не пройти», — пишут в обращении местные жители. Агентство связалось с депутатом Иваном Вершининым. Депутат в беседе с URA.RU заявил, что направит депутатские запросы в адрес администрации Сорокинского района, чтобы изучить ситуацию и принять меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...