Панелевоз с челябинскими номерами смял легковушку в Кургане. Фото

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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, сгоревший автомобиль
ДТП с грузовиком произошло 2 апреля на улице Омской в Кургане Фото:

На улице Омской в Кургане грузовик с челябинскими номерами попал в аварию с водителем отечественного легкового автомобиля. Об этом редакции URA.RU сообщает читатель, прикрепляя фотку с дорожным происшествием.

«Сегодня 2 апреля. Заезд на автомобильная газонаполнительную станцию на улице Омская, 160. Грузовик „Renault“ столкнулся с бордовым автомобилем ВАЗ-21099», — сообщает читатель. По данным с фото, отечественная легковушка получила значительные повреждения, на месте работали сотрудники ДПС.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД УМВД России по Кургану для уточнения информации о возможных пострадавших и подробностей аварии. На момент публикации новости, ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что рядом с автобусной остановкой «Монтажников» по проспекту Машиностроителей в районе Рябково, произошла авария с участием нескольких легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины, которую смяло в результате ДТП.

Грузовик «Renault» столкнулся с бордовым автомобилем ВАЗ-21099
Грузовик «Renault» столкнулся с бордовым автомобилем ВАЗ-21099
Фото:
Jтечественная легковушка получила значительные повреждения
Jтечественная легковушка получила значительные повреждения
Фото:

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На улице Омской в Кургане грузовик с челябинскими номерами попал в аварию с водителем отечественного легкового автомобиля. Об этом редакции URA.RU сообщает читатель, прикрепляя фотку с дорожным происшествием. «Сегодня 2 апреля. Заезд на автомобильная газонаполнительную станцию на улице Омская, 160. Грузовик „Renault“ столкнулся с бордовым автомобилем ВАЗ-21099», — сообщает читатель. По данным с фото, отечественная легковушка получила значительные повреждения, на месте работали сотрудники ДПС. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД УМВД России по Кургану для уточнения информации о возможных пострадавших и подробностей аварии. На момент публикации новости, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что рядом с автобусной остановкой «Монтажников» по проспекту Машиностроителей в районе Рябково, произошла авария с участием нескольких легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины, которую смяло в результате ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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