Панелевоз с челябинскими номерами смял легковушку в Кургане. Фото

02 апреля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

ДТП с грузовиком произошло 2 апреля на улице Омской в Кургане Фото: Сергей Русанов © URA.RU На улице Омской в Кургане грузовик с челябинскими номерами попал в аварию с водителем отечественного легкового автомобиля. Об этом редакции URA.RU сообщает читатель, прикрепляя фотку с дорожным происшествием. «Сегодня 2 апреля. Заезд на автомобильная газонаполнительную станцию на улице Омская, 160. Грузовик „Renault“ столкнулся с бордовым автомобилем ВАЗ-21099», — сообщает читатель. По данным с фото, отечественная легковушка получила значительные повреждения, на месте работали сотрудники ДПС. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД УМВД России по Кургану для уточнения информации о возможных пострадавших и подробностей аварии. На момент публикации новости, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что рядом с автобусной остановкой «Монтажников» по проспекту Машиностроителей в районе Рябково, произошла авария с участием нескольких легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины, которую смяло в результате ДТП. Грузовик «Renault» столкнулся с бордовым автомобилем ВАЗ-21099 Фото: читатель URA.RU Jтечественная легковушка получила значительные повреждения Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улице Омской в Кургане грузовик с челябинскими номерами попал в аварию с водителем отечественного легкового автомобиля. Об этом редакции URA.RU сообщает читатель, прикрепляя фотку с дорожным происшествием. «Сегодня 2 апреля. Заезд на автомобильная газонаполнительную станцию на улице Омская, 160. Грузовик „Renault“ столкнулся с бордовым автомобилем ВАЗ-21099», — сообщает читатель. По данным с фото, отечественная легковушка получила значительные повреждения, на месте работали сотрудники ДПС. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД УМВД России по Кургану для уточнения информации о возможных пострадавших и подробностей аварии. На момент публикации новости, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что рядом с автобусной остановкой «Монтажников» по проспекту Машиностроителей в районе Рябково, произошла авария с участием нескольких легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины, которую смяло в результате ДТП.