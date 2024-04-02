02 апреля 2024

В Тюмень вернутся заморозки и снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в городе. Курган, прохожие, зонтик, мокрый снег, снег в городе
К выходным в Тюмени похолодает и пройдет сильный снегопад Фото:

В Тюмень после резкого потепления вернутся небольшие заморозки и мокрый снег с дождем. Такой прогноз на ближайшие выходные, 6 и 7 апреля, дает метеорологический ресурс Gismeteo.

«Температура воздуха в ночное время в субботу и воскресенье будет опускаться до -3 градусов по шкале Цельсия. Дневная норма в эти дни не будет превышать +3 градусов», — сообщает Gismeteo.

Также сообщается, что в субботу, 6 апреля, пройдет мокрый снег с дождем — за сутки выпадет 2,5 миллиметра осадков. А сила ветра в этот день составит 12 метров в секунду. Через неделю после этого, в субботу 13 апреля, непогода вернется снова — тогда на Тюмень выпадет больше 15 миллиметров мокрого снега и дождя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмень после резкого потепления вернутся небольшие заморозки и мокрый снег с дождем. Такой прогноз на ближайшие выходные, 6 и 7 апреля, дает метеорологический ресурс Gismeteo. «Температура воздуха в ночное время в субботу и воскресенье будет опускаться до -3 градусов по шкале Цельсия. Дневная норма в эти дни не будет превышать +3 градусов», — сообщает Gismeteo. Также сообщается, что в субботу, 6 апреля, пройдет мокрый снег с дождем — за сутки выпадет 2,5 миллиметра осадков. А сила ветра в этот день составит 12 метров в секунду. Через неделю после этого, в субботу 13 апреля, непогода вернется снова — тогда на Тюмень выпадет больше 15 миллиметров мокрого снега и дождя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...