В Тюмень вернутся заморозки и снег. Скрин

03 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

К выходным в Тюмени похолодает и пройдет сильный снегопад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмень после резкого потепления вернутся небольшие заморозки и мокрый снег с дождем. Такой прогноз на ближайшие выходные, 6 и 7 апреля, дает метеорологический ресурс Gismeteo. «Температура воздуха в ночное время в субботу и воскресенье будет опускаться до -3 градусов по шкале Цельсия. Дневная норма в эти дни не будет превышать +3 градусов», — сообщает Gismeteo. Также сообщается, что в субботу, 6 апреля, пройдет мокрый снег с дождем — за сутки выпадет 2,5 миллиметра осадков. А сила ветра в этот день составит 12 метров в секунду. Через неделю после этого, в субботу 13 апреля, непогода вернется снова — тогда на Тюмень выпадет больше 15 миллиметров мокрого снега и дождя. Gismeteo Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмень после резкого потепления вернутся небольшие заморозки и мокрый снег с дождем. Такой прогноз на ближайшие выходные, 6 и 7 апреля, дает метеорологический ресурс Gismeteo. «Температура воздуха в ночное время в субботу и воскресенье будет опускаться до -3 градусов по шкале Цельсия. Дневная норма в эти дни не будет превышать +3 градусов», — сообщает Gismeteo. Также сообщается, что в субботу, 6 апреля, пройдет мокрый снег с дождем — за сутки выпадет 2,5 миллиметра осадков. А сила ветра в этот день составит 12 метров в секунду. Через неделю после этого, в субботу 13 апреля, непогода вернется снова — тогда на Тюмень выпадет больше 15 миллиметров мокрого снега и дождя.