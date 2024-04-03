Бизнесмен из Кургана выплатит миллионы за незаконную добычу песка

Курганский бизнесмен получил иск за незаконную добычу песка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский бизнесмен выплатит более 4,3 млн рублей за самовольное пользование недрами. Суд удовлетворил иск департамента природных ресурсов области в отношении коммерсанта, который добывал песок без соответствующей лицензии. Данные размещены в системе ГАС «Правосудие».

«Взыскать с П.О.Б. в пользу Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в возмещение материального ущерба, причиненного незаконной добычей общераспространенных полезных ископаемых, денежные средства», — говорится в решении курганского горсуда. Мужчина должен выплатить 4 308 321 руб. 19 коп.

Нарушения нашли летом 2023 года в Варгашинском округе. Одна из фирм, гендиректором которой является ответчик, добывала песок без лицензии. Сотрудники департамента вместе с полицией выявили, что компания самовольно добыла почти 11 тысяч кубометров песка. За это гендиректор получил административный штраф, который не был оспорен.

Позднее сотрудники департамента рассчитали объем потерь государством. Он составил свыше 4,3 млн рублей. Был выставлен иск к коммерсанту, который суд удовлетворил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудники ФСБ задержали жителей, незаконно добывавших ценный биоматериал на озере. Мужчин оштрафовали и приговорили к выплате ущерба на общую сумму более 3,5 млн.