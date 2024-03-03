03 марта 2024
02 марта 2024

Курганцев, пойманных ФСБ, оштрафовали на миллионы рублей за добычу рачков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, санаторий, озеро, петухово, озеро медвежье, санаторий озеро медвежье
Злоумышленники незаконно добывали рачков на озере Медвежье Фото:

Жителей Курганской области, пойманных ФСБ, оштрафовали более чем на 3,5 миллиона рублей за незаконную добычу артемии. Мужчины выловили более трех тонн рачков на озере Медвежье в Петуховском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«В октябре—ноябре 2022 года двое жителей Курганской области в целях личного обогащения организовали незаконную добычу артемии на стадии цист в озере Медвежье, где и были задержаны сотрудниками Пограничного управления. В результате совершения противоправных действий злоумышленники добыли более трех тонн артемии на стадии цист. Петуховский районный суд назначил нарушителям наказание в виде штрафа 530 и 550 тысяч рублей, а также взыскание ущерба, нанесенного государству на сумму 2,6 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области задержали за незаконную добычу тонны рачков. Мужчина выловил более тонны рачков на одном из озер. Ущерб составил порядка 850 тысяч рублей.

В Курганской области задержали мужчин за незаконную добычу артемии на озере Медвежье
В Курганской области задержали мужчин за незаконную добычу артемии на озере Медвежье
Фото:
Они выловили более трех тонн рачков, нанеся государству ущерб на 2,6 млн рублей
Они выловили более трех тонн рачков, нанеся государству ущерб на 2,6 млн рублей
Фото:

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Жителей Курганской области, пойманных ФСБ, оштрафовали более чем на 3,5 миллиона рублей за незаконную добычу артемии. Мужчины выловили более трех тонн рачков на озере Медвежье в Петуховском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «В октябре—ноябре 2022 года двое жителей Курганской области в целях личного обогащения организовали незаконную добычу артемии на стадии цист в озере Медвежье, где и были задержаны сотрудниками Пограничного управления. В результате совершения противоправных действий злоумышленники добыли более трех тонн артемии на стадии цист. Петуховский районный суд назначил нарушителям наказание в виде штрафа 530 и 550 тысяч рублей, а также взыскание ущерба, нанесенного государству на сумму 2,6 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области задержали за незаконную добычу тонны рачков. Мужчина выловил более тонны рачков на одном из озер. Ущерб составил порядка 850 тысяч рублей.
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