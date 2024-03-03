Курганцев, пойманных ФСБ, оштрафовали на миллионы рублей за добычу рачков. Фото

04 марта 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Злоумышленники незаконно добывали рачков на озере Медвежье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области, пойманных ФСБ, оштрафовали более чем на 3,5 миллиона рублей за незаконную добычу артемии. Мужчины выловили более трех тонн рачков на озере Медвежье в Петуховском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «В октябре—ноябре 2022 года двое жителей Курганской области в целях личного обогащения организовали незаконную добычу артемии на стадии цист в озере Медвежье, где и были задержаны сотрудниками Пограничного управления. В результате совершения противоправных действий злоумышленники добыли более трех тонн артемии на стадии цист. Петуховский районный суд назначил нарушителям наказание в виде штрафа 530 и 550 тысяч рублей, а также взыскание ущерба, нанесенного государству на сумму 2,6 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области задержали за незаконную добычу тонны рачков. Мужчина выловил более тонны рачков на одном из озер. Ущерб составил порядка 850 тысяч рублей. В Курганской области задержали мужчин за незаконную добычу артемии на озере Медвежье Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Они выловили более трех тонн рачков, нанеся государству ущерб на 2,6 млн рублей Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Жителей Курганской области, пойманных ФСБ, оштрафовали более чем на 3,5 миллиона рублей за незаконную добычу артемии. Мужчины выловили более трех тонн рачков на озере Медвежье в Петуховском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «В октябре—ноябре 2022 года двое жителей Курганской области в целях личного обогащения организовали незаконную добычу артемии на стадии цист в озере Медвежье, где и были задержаны сотрудниками Пограничного управления. В результате совершения противоправных действий злоумышленники добыли более трех тонн артемии на стадии цист. Петуховский районный суд назначил нарушителям наказание в виде штрафа 530 и 550 тысяч рублей, а также взыскание ущерба, нанесенного государству на сумму 2,6 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области задержали за незаконную добычу тонны рачков. Мужчина выловил более тонны рачков на одном из озер. Ущерб составил порядка 850 тысяч рублей.