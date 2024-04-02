Курганский коммунист сравнил партию «Новые люди» с огурцом в банановой кожуре. Фото

03 апреля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Представитель КПРФ в Кургане Еремин высмеял «Новые люди» в карикатурной форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представитель и сторонник КПРФ в Кургане Сергей Еремин высказал резкую критику в адрес партии «Новые люди» и их экс-кандидата в президенты Владислава Даванкова. Он сравнил их с «огурцом в банановой кожуре», указывая на несоответствие названия партии действительности. Об этом Еремин заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Намек не безадресный, он отвечает сути. Она мне ужасно понравилась и напомнила их, потому что никакие они не „Новые люди“. Подсовывать людям в качестве претендента на пост главы России пацана из Faberlic (кандидата от партии Даванкова) — было стыдно и позорно по отношению к народу», — заявил Еремин. При этом источники URA.RU считают, что таким образом, партия начинает свою новую предвыборную кампанию в городскую думу, и пытается принизить главных оппонентов. Корреспондент URA.RU связался с руководителем отделения «Новых людей» в Курганской области Кириллом Рогозиным. Он отказался давать комментарий по теме. Ранее URA.RU писало, что на прошедших президентских выборах в Кургане Даванкову удалось занять второе место, обойдя кандидата КПРФ Харитонова. Всего в городе кандидат от партии Даванков набрал 4,66% или 8 836 голосов. После этого представители партии «Новые люди» объявили, что собираются участвовать в выборах в думу города 8 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель и сторонник КПРФ в Кургане Сергей Еремин высказал резкую критику в адрес партии «Новые люди» и их экс-кандидата в президенты Владислава Даванкова. Он сравнил их с «огурцом в банановой кожуре», указывая на несоответствие названия партии действительности. Об этом Еремин заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Намек не безадресный, он отвечает сути. Она мне ужасно понравилась и напомнила их, потому что никакие они не „Новые люди“. Подсовывать людям в качестве претендента на пост главы России пацана из Faberlic (кандидата от партии Даванкова) — было стыдно и позорно по отношению к народу», — заявил Еремин. При этом источники URA.RU считают, что таким образом, партия начинает свою новую предвыборную кампанию в городскую думу, и пытается принизить главных оппонентов. Корреспондент URA.RU связался с руководителем отделения «Новых людей» в Курганской области Кириллом Рогозиным. Он отказался давать комментарий по теме. Ранее URA.RU писало, что на прошедших президентских выборах в Кургане Даванкову удалось занять второе место, обойдя кандидата КПРФ Харитонова. Всего в городе кандидат от партии Даванков набрал 4,66% или 8 836 голосов. После этого представители партии «Новые люди» объявили, что собираются участвовать в выборах в думу города 8 сентября.