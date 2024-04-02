02 апреля 2024

Курганский коммунист сравнил партию «Новые люди» с огурцом в банановой кожуре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание КПРФ. Курган, еремин сергей
Представитель КПРФ в Кургане Еремин высмеял «Новые люди» в карикатурной форме Фото:

Представитель и сторонник КПРФ в Кургане Сергей Еремин высказал резкую критику в адрес партии «Новые люди» и их экс-кандидата в президенты Владислава Даванкова. Он сравнил их с «огурцом в банановой кожуре», указывая на несоответствие названия партии действительности. Об этом Еремин заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Намек не безадресный, он отвечает сути. Она мне ужасно понравилась и напомнила их, потому что никакие они не „Новые люди“. Подсовывать людям в качестве претендента на пост главы России пацана из Faberlic (кандидата от партии Даванкова) — было стыдно и позорно по отношению к народу», — заявил Еремин. При этом источники URA.RU считают, что таким образом, партия начинает свою новую предвыборную кампанию в городскую думу, и пытается принизить главных оппонентов.

Корреспондент URA.RU связался с руководителем отделения «Новых людей» в Курганской области Кириллом Рогозиным. Он отказался давать комментарий по теме.

Ранее URA.RU писало, что на прошедших президентских выборах в Кургане Даванкову удалось занять второе место, обойдя кандидата КПРФ Харитонова. Всего в городе кандидат от партии Даванков набрал 4,66% или 8 836 голосов. После этого представители партии «Новые люди» объявили, что собираются участвовать в выборах в думу города 8 сентября.

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Представитель и сторонник КПРФ в Кургане Сергей Еремин высказал резкую критику в адрес партии «Новые люди» и их экс-кандидата в президенты Владислава Даванкова. Он сравнил их с «огурцом в банановой кожуре», указывая на несоответствие названия партии действительности. Об этом Еремин заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Намек не безадресный, он отвечает сути. Она мне ужасно понравилась и напомнила их, потому что никакие они не „Новые люди“. Подсовывать людям в качестве претендента на пост главы России пацана из Faberlic (кандидата от партии Даванкова) — было стыдно и позорно по отношению к народу», — заявил Еремин. При этом источники URA.RU считают, что таким образом, партия начинает свою новую предвыборную кампанию в городскую думу, и пытается принизить главных оппонентов. Корреспондент URA.RU связался с руководителем отделения «Новых людей» в Курганской области Кириллом Рогозиным. Он отказался давать комментарий по теме. Ранее URA.RU писало, что на прошедших президентских выборах в Кургане Даванкову удалось занять второе место, обойдя кандидата КПРФ Харитонова. Всего в городе кандидат от партии Даванков набрал 4,66% или 8 836 голосов. После этого представители партии «Новые люди» объявили, что собираются участвовать в выборах в думу города 8 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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