03 апреля 2024

В Тюмени определили новый микрорайон под КРТ

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Мельникайте, 65 долгострой. Тюмень , долгострой, ул мельникайте 65
Планируется снести гаражи и долгострой на Мельникайте, 65 Фото:

В Тюмени в граница улиц Мельникайте — Харьковской — Одесской проведу комплексное развитие территории. Такая информация опубликована на сайте департамента имущественный отношений региона. По их данным, планируется снести гаражи и долгострой на Мельникайте, 65.

«Принять решение о КРТ нежилой застройки в районе улиц Мельникайте — Харьковской — Одесской города Тюмени площадью 5,12 га. <> Предельный срок реализации настоящего решения о КРТ нежилой застройки составляет десять лет», — указано в документе.

Как указано в решении, сносить будут около 200 гаражей и нежилые дома. В их числе известный долгострой на улице Мельникайте, который должен был стать студенческим общежитием. По данным властей, в указанном районе могут разместить многоэтажки, детский сад, школу, объект здравоохранения и спортивный центр.

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В Тюмени в граница улиц Мельникайте — Харьковской — Одесской проведу комплексное развитие территории. Такая информация опубликована на сайте департамента имущественный отношений региона. По их данным, планируется снести гаражи и долгострой на Мельникайте, 65. «Принять решение о КРТ нежилой застройки в районе улиц Мельникайте — Харьковской — Одесской города Тюмени площадью 5,12 га. <> Предельный срок реализации настоящего решения о КРТ нежилой застройки составляет десять лет», — указано в документе. Как указано в решении, сносить будут около 200 гаражей и нежилые дома. В их числе известный долгострой на улице Мельникайте, который должен был стать студенческим общежитием. По данным властей, в указанном районе могут разместить многоэтажки, детский сад, школу, объект здравоохранения и спортивный центр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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