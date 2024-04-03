Военный блогер вступился за осужденного уральского депутата, уехавшего на СВО. Видео

03 апреля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Илья Чиж отправился на фронт после приговора (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный блогер Евгений Гольман вступился за депутата гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илью Чижа, который в 2023 году был осужден за избиение толпы парней. Он считает, что депутат не виноват, потому что защищался. Кадры появились в распоряжении URA.RU. После приговора Чиж стал участником спецоперации РФ на Украине. «И вот один из таких, кто хочет что-то реально поменять в нашей стране, стал маленьким-маленьким депутатом в маленьком городке. Там 22 тысячи человек, и выделяется на это 1,5 млрд рублей. Когда начали задаваться вопросы, почему ничего не делается, то у человека начались проблемы. <…> Прошу вас, мужики, давайте не бросим эту ситуацию, не бросим пацана <…> В последним раз девятерых человек отправили, чтобы его (Чижа — прим. URA.RU) избить, а он их ушатал. Прошу СК, прокуратуру разъяснить нам ситуацию: как такое может быть, если человек защищается?» — сказал Гольман. В 2022 году Чиж подрался с компанией молодых людей. Одного он ударил битой по туловищу и голове, другому — 19-летнему — сломал скулу и проломил череп. Сам Чиж пояснял URA.RU, что всего лишь оборонялся от напавших на него хулиганов. Летом 2023 года его объявили в розыск, потому что он не явился в суд. Тогда же ему назначили два года колонии. Затем он уехал на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Осенью 2023-го Свердловский областной суд сократил депутату срок наказания на месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный блогер Евгений Гольман вступился за депутата гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илью Чижа, который в 2023 году был осужден за избиение толпы парней. Он считает, что депутат не виноват, потому что защищался. Кадры появились в распоряжении URA.RU. После приговора Чиж стал участником спецоперации РФ на Украине. «И вот один из таких, кто хочет что-то реально поменять в нашей стране, стал маленьким-маленьким депутатом в маленьком городке. Там 22 тысячи человек, и выделяется на это 1,5 млрд рублей. Когда начали задаваться вопросы, почему ничего не делается, то у человека начались проблемы. <…> Прошу вас, мужики, давайте не бросим эту ситуацию, не бросим пацана <…> В последним раз девятерых человек отправили, чтобы его (Чижа — прим. URA.RU) избить, а он их ушатал. Прошу СК, прокуратуру разъяснить нам ситуацию: как такое может быть, если человек защищается?» — сказал Гольман. В 2022 году Чиж подрался с компанией молодых людей. Одного он ударил битой по туловищу и голове, другому — 19-летнему — сломал скулу и проломил череп. Сам Чиж пояснял URA.RU, что всего лишь оборонялся от напавших на него хулиганов. Летом 2023 года его объявили в розыск, потому что он не явился в суд. Тогда же ему назначили два года колонии. Затем он уехал на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Осенью 2023-го Свердловский областной суд сократил депутату срок наказания на месяц.