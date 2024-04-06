В Тюмени в одном из подъездов жилого дома 2А на улице Чернышевского регулярно проводят время двое бездомных мужчин. Местные жители встревожены, так как в последний раз их заметили спящими и практически без одежды.
«Тюмень, улица Чернышевского 2А. Мужичков выгоняют из одного подъезда, тогда они переходят в другой, и так по кругу. Люди переживают за своих детей», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новости Тюмени и области». В последний раз бездомных сфотографировали в еще более неприглядном виде. Один из мужчин спал на полу подъезда без одежды.
Со слов тюменцев, обращения в полицию должного эффекта не произвели. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Жители дома опасаются за моральное состояние детей из-за бездомных в подъезде
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В Тюмени в одном из подъездов жилого дома 2А на улице Чернышевского регулярно проводят время двое бездомных мужчин. Местные жители встревожены, так как в последний раз их заметили спящими и практически без одежды. «Тюмень, улица Чернышевского 2А. Мужичков выгоняют из одного подъезда, тогда они переходят в другой, и так по кругу. Люди переживают за своих детей», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новости Тюмени и области». В последний раз бездомных сфотографировали в еще более неприглядном виде. Один из мужчин спал на полу подъезда без одежды. Со слов тюменцев, обращения в полицию должного эффекта не произвели. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.