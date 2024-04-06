Жители Тюмени жалуются на полуголых бомжей, спящих в подъезде. Фото

В Тюмени бездомные спят полуголыми в подъезде многоквартирного дома

07 апреля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Бездомные в Тюмени переходят из одного подъезда в другой, отмечают очевидцы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени в одном из подъездов жилого дома 2А на улице Чернышевского регулярно проводят время двое бездомных мужчин. Местные жители встревожены, так как в последний раз их заметили спящими и практически без одежды. «Тюмень, улица Чернышевского 2А. Мужичков выгоняют из одного подъезда, тогда они переходят в другой, и так по кругу. Люди переживают за своих детей», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новости Тюмени и области». В последний раз бездомных сфотографировали в еще более неприглядном виде. Один из мужчин спал на полу подъезда без одежды. Со слов тюменцев, обращения в полицию должного эффекта не произвели. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Жители дома опасаются за моральное состояние детей из-за бездомных в подъезде telegram-канал «Новости Тюмени и области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в одном из подъездов жилого дома 2А на улице Чернышевского регулярно проводят время двое бездомных мужчин. Местные жители встревожены, так как в последний раз их заметили спящими и практически без одежды. «Тюмень, улица Чернышевского 2А. Мужичков выгоняют из одного подъезда, тогда они переходят в другой, и так по кругу. Люди переживают за своих детей», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новости Тюмени и области». В последний раз бездомных сфотографировали в еще более неприглядном виде. Один из мужчин спал на полу подъезда без одежды. Со слов тюменцев, обращения в полицию должного эффекта не произвели. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.