В курганском городе, пострадавшем от паводка, проведут обследование домов

07 апреля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Дома, пострадавшие от затопления, будут обследовать Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Куртамыше Курганской области проведут обследование домов, которые пострадали от паводка. Об этом сообщил глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев. «Уважаемые жители Куртамыша, чьи дома попали в зону затопления! 8 апреля с 9:30 будем проводить обследование домов, которые пострадали от половодья. Сотрудник, осуществляющий это, при себе будет иметь удостоверение администрации округа», — сообщил Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В Куртамыше из 26 подтопленных домов эвакуировали 47 людей, 11 из которых дети. Местные жители сообщали, что вода пришла в дома и на улицы внезапно и очень быстро. Житель Куртамыша Владимир Александров ночевал в собственной машине, охраняя имущество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Куртамыше Курганской области проведут обследование домов, которые пострадали от паводка. Об этом сообщил глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев. «Уважаемые жители Куртамыша, чьи дома попали в зону затопления! 8 апреля с 9:30 будем проводить обследование домов, которые пострадали от половодья. Сотрудник, осуществляющий это, при себе будет иметь удостоверение администрации округа», — сообщил Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В Куртамыше из 26 подтопленных домов эвакуировали 47 людей, 11 из которых дети. Местные жители сообщали, что вода пришла в дома и на улицы внезапно и очень быстро. Житель Куртамыша Владимир Александров ночевал в собственной машине, охраняя имущество.