06 апреля 2024

В курганском городе, пострадавшем от паводка, проведут обследование домов

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Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, паводок, наводнение
Дома, пострадавшие от затопления, будут обследовать Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Куртамыше Курганской области проведут обследование домов, которые пострадали от паводка. Об этом сообщил глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев.

«Уважаемые жители Куртамыша, чьи дома попали в зону затопления! 8 апреля с 9:30 будем проводить обследование домов, которые пострадали от половодья. Сотрудник, осуществляющий это, при себе будет иметь удостоверение администрации округа», — сообщил Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Куртамыше из 26 подтопленных домов эвакуировали 47 людей, 11 из которых дети. Местные жители сообщали, что вода пришла в дома и на улицы внезапно и очень быстро. Житель Куртамыша Владимир Александров ночевал в собственной машине, охраняя имущество.

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В Куртамыше Курганской области проведут обследование домов, которые пострадали от паводка. Об этом сообщил глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев. «Уважаемые жители Куртамыша, чьи дома попали в зону затопления! 8 апреля с 9:30 будем проводить обследование домов, которые пострадали от половодья. Сотрудник, осуществляющий это, при себе будет иметь удостоверение администрации округа», — сообщил Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В Куртамыше из 26 подтопленных домов эвакуировали 47 людей, 11 из которых дети. Местные жители сообщали, что вода пришла в дома и на улицы внезапно и очень быстро. Житель Куртамыша Владимир Александров ночевал в собственной машине, охраняя имущество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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