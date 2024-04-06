В курганском городе, пострадавшем от паводка, проведут обследование домов

В Куртамыше Курганской области проведут обследование домов, которые пострадали от паводка. Об этом сообщил глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев.
«Уважаемые жители Куртамыша, чьи дома попали в зону затопления! 8 апреля с 9:30 будем проводить обследование домов, которые пострадали от половодья. Сотрудник, осуществляющий это, при себе будет иметь удостоверение администрации округа», — сообщил Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В Куртамыше из 26 подтопленных домов эвакуировали 47 людей, 11 из которых дети. Местные жители сообщали, что вода пришла в дома и на улицы внезапно и очень быстро. Житель Куртамыша Владимир Александров ночевал в собственной машине, охраняя имущество.
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В Куртамыше Курганской области проведут обследование домов, которые пострадали от паводка. Об этом сообщил глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев. «Уважаемые жители Куртамыша, чьи дома попали в зону затопления! 8 апреля с 9:30 будем проводить обследование домов, которые пострадали от половодья. Сотрудник, осуществляющий это, при себе будет иметь удостоверение администрации округа», — сообщил Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В Куртамыше из 26 подтопленных домов эвакуировали 47 людей, 11 из которых дети. Местные жители сообщали, что вода пришла в дома и на улицы внезапно и очень быстро. Житель Куртамыша Владимир Александров ночевал в собственной машине, охраняя имущество.