Жителей села в Целинном округе эвакуируют из-за быстрого притока воды в реке

07 апреля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Местных жителей просят эвакуироваться из-за быстрого притока воды в реке Уй Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителей села Усть-Уйское в Целинном округе (Курганская область) просят эвакуироваться из-за быстрого увеличения воды в реке Уй. Нижние улицы вдоль правого берега по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова могут быть подтоплены, сообщает глава округа Петр Скоробогатов. «Вниманию жителей села Усть-Уйское. Вода в реке Уй прибывает очень быстро. По прогнозу нижние улицы вдоль правого берега по ул. Минеева и территория лога между переулком Северным и ул. Бухарова могут быть подтоплены. Всем жителям зоны возможного затопления — предварительно эвакуироваться», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Местным жителям необходимо покинуть свои дома вместе с документами, лекарствами и необходимыми вещами. Если нет возможности переждать наводнение у родственников и друзей, пункт временного размещения находится по улице Советская, 19. Глава округа добавил, чтобы жители не забывали выключать газ и электричество, покидая дома. Также следует поднять наиболее ценные предметы туда, где не будет воды. Эвакуация проходит также в Звериноголовском и Притобольном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне наводнения окажутся 62 пункта и 18 718 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей села Усть-Уйское в Целинном округе (Курганская область) просят эвакуироваться из-за быстрого увеличения воды в реке Уй. Нижние улицы вдоль правого берега по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова могут быть подтоплены, сообщает глава округа Петр Скоробогатов. «Вниманию жителей села Усть-Уйское. Вода в реке Уй прибывает очень быстро. По прогнозу нижние улицы вдоль правого берега по ул. Минеева и территория лога между переулком Северным и ул. Бухарова могут быть подтоплены. Всем жителям зоны возможного затопления — предварительно эвакуироваться», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Местным жителям необходимо покинуть свои дома вместе с документами, лекарствами и необходимыми вещами. Если нет возможности переждать наводнение у родственников и друзей, пункт временного размещения находится по улице Советская, 19. Глава округа добавил, чтобы жители не забывали выключать газ и электричество, покидая дома. Также следует поднять наиболее ценные предметы туда, где не будет воды. Эвакуация проходит также в Звериноголовском и Притобольном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне наводнения окажутся 62 пункта и 18 718 человек.