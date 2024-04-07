Жителей села в Целинном округе эвакуируют из-за быстрого притока воды в реке

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Местных жителей просят эвакуироваться из-за быстрого притока воды в реке Уй Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жителей села Усть-Уйское в Целинном округе (Курганская область) просят эвакуироваться из-за быстрого увеличения воды в реке Уй. Нижние улицы вдоль правого берега по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова могут быть подтоплены, сообщает глава округа Петр Скоробогатов.

«Вниманию жителей села Усть-Уйское. Вода в реке Уй прибывает очень быстро. По прогнозу нижние улицы вдоль правого берега по ул. Минеева и территория лога между переулком Северным и ул. Бухарова могут быть подтоплены. Всем жителям зоны возможного затопления — предварительно эвакуироваться», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Местным жителям необходимо покинуть свои дома вместе с документами, лекарствами и необходимыми вещами. Если нет возможности переждать наводнение у родственников и друзей, пункт временного размещения находится по улице Советская, 19. Глава округа добавил, чтобы жители не забывали выключать газ и электричество, покидая дома. Также следует поднять наиболее ценные предметы туда, где не будет воды.

Эвакуация проходит также в Звериноголовском и Притобольном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне наводнения окажутся 62 пункта и 18 718 человек.

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Жителей села Усть-Уйское в Целинном округе (Курганская область) просят эвакуироваться из-за быстрого увеличения воды в реке Уй. Нижние улицы вдоль правого берега по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова могут быть подтоплены, сообщает глава округа Петр Скоробогатов. «Вниманию жителей села Усть-Уйское. Вода в реке Уй прибывает очень быстро. По прогнозу нижние улицы вдоль правого берега по ул. Минеева и территория лога между переулком Северным и ул. Бухарова могут быть подтоплены. Всем жителям зоны возможного затопления — предварительно эвакуироваться», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Местным жителям необходимо покинуть свои дома вместе с документами, лекарствами и необходимыми вещами. Если нет возможности переждать наводнение у родственников и друзей, пункт временного размещения находится по улице Советская, 19. Глава округа добавил, чтобы жители не забывали выключать газ и электричество, покидая дома. Также следует поднять наиболее ценные предметы туда, где не будет воды. Эвакуация проходит также в Звериноголовском и Притобольном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне наводнения окажутся 62 пункта и 18 718 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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