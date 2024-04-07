Жителей села в Целинном округе эвакуируют из-за быстрого притока воды в реке

Жителей села Усть-Уйское в Целинном округе (Курганская область) просят эвакуироваться из-за быстрого увеличения воды в реке Уй. Нижние улицы вдоль правого берега по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова могут быть подтоплены, сообщает глава округа Петр Скоробогатов.
«Вниманию жителей села Усть-Уйское. Вода в реке Уй прибывает очень быстро. По прогнозу нижние улицы вдоль правого берега по ул. Минеева и территория лога между переулком Северным и ул. Бухарова могут быть подтоплены. Всем жителям зоны возможного затопления — предварительно эвакуироваться», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Местным жителям необходимо покинуть свои дома вместе с документами, лекарствами и необходимыми вещами. Если нет возможности переждать наводнение у родственников и друзей, пункт временного размещения находится по улице Советская, 19. Глава округа добавил, чтобы жители не забывали выключать газ и электричество, покидая дома. Также следует поднять наиболее ценные предметы туда, где не будет воды.
Эвакуация проходит также в Звериноголовском и Притобольном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне наводнения окажутся 62 пункта и 18 718 человек.
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Жителей села Усть-Уйское в Целинном округе (Курганская область) просят эвакуироваться из-за быстрого увеличения воды в реке Уй. Нижние улицы вдоль правого берега по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова могут быть подтоплены, сообщает глава округа Петр Скоробогатов. «Вниманию жителей села Усть-Уйское. Вода в реке Уй прибывает очень быстро. По прогнозу нижние улицы вдоль правого берега по ул. Минеева и территория лога между переулком Северным и ул. Бухарова могут быть подтоплены. Всем жителям зоны возможного затопления — предварительно эвакуироваться», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Местным жителям необходимо покинуть свои дома вместе с документами, лекарствами и необходимыми вещами. Если нет возможности переждать наводнение у родственников и друзей, пункт временного размещения находится по улице Советская, 19. Глава округа добавил, чтобы жители не забывали выключать газ и электричество, покидая дома. Также следует поднять наиболее ценные предметы туда, где не будет воды. Эвакуация проходит также в Звериноголовском и Притобольном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне наводнения окажутся 62 пункта и 18 718 человек.