Водохранилище Казахстана, откуда в Курган идет вода, снизило ее сброс

Из Каратомарского водохранилища в Казахстане уменьшился сброс воды. Это водохранилище влияет на паводковую обстановку в Курганской области. Об этом сообщило издание «Наш Костанай».
«По состоянию на 00:00 8 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 2900 кубометров в секунду. Ранее было 3150 кубометров. Также отмечается снижение притока до 2900 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3025)», — указано в telegram-канале издания.
Ранее руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев опроверг информацию о повреждении Каратомарского водохранилища, из которого вода прибывает в Курганскую область. Он сказал, что плотина находится в удовлетворительном состоянии.
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Из Каратомарского водохранилища в Казахстане уменьшился сброс воды. Это водохранилище влияет на паводковую обстановку в Курганской области. Об этом сообщило издание «Наш Костанай». «По состоянию на 00:00 8 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 2900 кубометров в секунду. Ранее было 3150 кубометров. Также отмечается снижение притока до 2900 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3025)», — указано в telegram-канале издания. Ранее руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев опроверг информацию о повреждении Каратомарского водохранилища, из которого вода прибывает в Курганскую область. Он сказал, что плотина находится в удовлетворительном состоянии.