07 апреля 2024

Водохранилище Казахстана, откуда в Курган идет вода, снизило ее сброс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Термальные источники. Тюмень, бассейн, купание, горячий источник, минеральный источник, купание в аквапарке, вода, термальный источник
Каратомарское водохранилище уменьшило сброс воды из шлюзов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Из Каратомарского водохранилища в Казахстане уменьшился сброс воды. Это водохранилище влияет на паводковую обстановку в Курганской области. Об этом сообщило издание «Наш Костанай».

«По состоянию на 00:00 8 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 2900 кубометров в секунду. Ранее было 3150 кубометров. Также отмечается снижение притока до 2900 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3025)», — указано в telegram-канале издания.

Ранее руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев опроверг информацию о повреждении Каратомарского водохранилища, из которого вода прибывает в Курганскую область. Он сказал, что плотина находится в удовлетворительном состоянии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Каратомарского водохранилища в Казахстане уменьшился сброс воды. Это водохранилище влияет на паводковую обстановку в Курганской области. Об этом сообщило издание «Наш Костанай». «По состоянию на 00:00 8 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 2900 кубометров в секунду. Ранее было 3150 кубометров. Также отмечается снижение притока до 2900 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3025)», — указано в telegram-канале издания. Ранее руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев опроверг информацию о повреждении Каратомарского водохранилища, из которого вода прибывает в Курганскую область. Он сказал, что плотина находится в удовлетворительном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...