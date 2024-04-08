Возле Звериноголовского срочно отсыпают дорогу. Фото

Возле Звериноголовского срочно отсыпают дорогу из-за паводка

08 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

В курганском округе отсыпают дорогу перед наводнением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области возле села Звериноголовского срочно отсыпают дорогу щебнем по направлению Прорывное — Куртамыш перед разливом реки Тобол. Ее готовят в качестве запасного пути в случае, если вода отрежет часть населенных пунктов от окружного центра. Об этом сообщает издание «Звериноголовские вести» в соцсети «ВКонтакте». «Работы проводятся в связи с тем, что в случае разлива реки Тобол в районе моста и перелива воды через проезжую часть, будут отрезаны от окружного центра села левобережной зоны. Ближайшим городом для жителей сел Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное будет город Куртамыш. До областного центра также можно будет проехать только через Куртамыш. В разы возрастет нагрузка на дорогу, поэтому сейчас необходимо укрепить должное полотно», — говорится в сообщении. Работы по укреплению участков дороги Прорывное — Куртамыш через Советское проводит АО «Варгашинское ДРСП». По словам начальника Звериноголовского производственного участка Сулеймен Байкенов, вчера было задействовано 13 грузовых машин, два автогрейдера, два погрузчика и К-700, сегодня техника добавится. Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовском округе объявили режим ЧС из-за паводка. Из-за резкого роста уровня воды в Тоболе подтопление угрожает шести населенным пунктам. Глава округа Марина Панкратова призывала местных жителей готовиться к эвакуации. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции. Фото: автор неизвестен, группа «Звериноголовские вести» https://vk.com/wall-206744743_5520 Фото: автор неизвестен, группа «Звериноголовские вести» https://vk.com/wall-206744743_5520 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области возле села Звериноголовского срочно отсыпают дорогу щебнем по направлению Прорывное — Куртамыш перед разливом реки Тобол. Ее готовят в качестве запасного пути в случае, если вода отрежет часть населенных пунктов от окружного центра. Об этом сообщает издание «Звериноголовские вести» в соцсети «ВКонтакте». «Работы проводятся в связи с тем, что в случае разлива реки Тобол в районе моста и перелива воды через проезжую часть, будут отрезаны от окружного центра села левобережной зоны. Ближайшим городом для жителей сел Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное будет город Куртамыш. До областного центра также можно будет проехать только через Куртамыш. В разы возрастет нагрузка на дорогу, поэтому сейчас необходимо укрепить должное полотно», — говорится в сообщении. Работы по укреплению участков дороги Прорывное — Куртамыш через Советское проводит АО «Варгашинское ДРСП». По словам начальника Звериноголовского производственного участка Сулеймен Байкенов, вчера было задействовано 13 грузовых машин, два автогрейдера, два погрузчика и К-700, сегодня техника добавится. Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовском округе объявили режим ЧС из-за паводка. Из-за резкого роста уровня воды в Тоболе подтопление угрожает шести населенным пунктам. Глава округа Марина Панкратова призывала местных жителей готовиться к эвакуации. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции.