Курганцев спасатели выносят на руках из подтопляемых территорий. Видео

08 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Спасатели МЧС эвакуируют граждан на своих руках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Спасатели МЧС выносят курганцев на руках из подтопляемых территорий. Кадры эвакуации граждан размещены в telegram-канале МЧС России по Курганской области. «В Курганской области продолжается превентивная эвакуация граждан из населенных пунктов, подверженных затоплению. В зоне риска по прогнозам находятся: г. Курган, Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа», — говорится в сообщении. На видео, опубликованном в канале, видно, как сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей на своих руках. Также в областном МЧС сообщили, что идут работы по берегоукреплению, оповещение и информированию населения в круглосуточном режиме. В регионе развернуто 76 пунктов временного размещения, два находятся в резерве. В ПВР размещены 119 граждан, остальные (более 500 человек) находятся у родственников. На 15:00 8 апреля в регионе подтоплен 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели МЧС выносят курганцев на руках из подтопляемых территорий. Кадры эвакуации граждан размещены в telegram-канале МЧС России по Курганской области. «В Курганской области продолжается превентивная эвакуация граждан из населенных пунктов, подверженных затоплению. В зоне риска по прогнозам находятся: г. Курган, Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа», — говорится в сообщении. На видео, опубликованном в канале, видно, как сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей на своих руках. Также в областном МЧС сообщили, что идут работы по берегоукреплению, оповещение и информированию населения в круглосуточном режиме. В регионе развернуто 76 пунктов временного размещения, два находятся в резерве. В ПВР размещены 119 граждан, остальные (более 500 человек) находятся у родственников. На 15:00 8 апреля в регионе подтоплен 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции URA.RU.