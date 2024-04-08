Курганцев спасатели выносят на руках из подтопляемых территорий. Видео

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Презентация новой техники МЧС на площади Ленина. Курган, мчс, сотрудники мчс, мчс курган
Спасатели МЧС эвакуируют граждан на своих руках Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Спасатели МЧС выносят курганцев на руках из подтопляемых территорий. Кадры эвакуации граждан размещены в telegram-канале МЧС России по Курганской области.

«В Курганской области продолжается превентивная эвакуация граждан из населенных пунктов, подверженных затоплению. В зоне риска по прогнозам находятся: г. Курган, Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа», — говорится в сообщении. На видео, опубликованном в канале, видно, как сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей на своих руках.

Также в областном МЧС сообщили, что идут работы по берегоукреплению, оповещение и информированию населения в круглосуточном режиме. В регионе развернуто 76 пунктов временного размещения, два находятся в резерве. В ПВР размещены 119 граждан, остальные (более 500 человек) находятся у родственников.

На 15:00 8 апреля в регионе подтоплен 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции URA.RU.

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Спасатели МЧС выносят курганцев на руках из подтопляемых территорий. Кадры эвакуации граждан размещены в telegram-канале МЧС России по Курганской области. «В Курганской области продолжается превентивная эвакуация граждан из населенных пунктов, подверженных затоплению. В зоне риска по прогнозам находятся: г. Курган, Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа», — говорится в сообщении. На видео, опубликованном в канале, видно, как сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей на своих руках. Также в областном МЧС сообщили, что идут работы по берегоукреплению, оповещение и информированию населения в круглосуточном режиме. В регионе развернуто 76 пунктов временного размещения, два находятся в резерве. В ПВР размещены 119 граждан, остальные (более 500 человек) находятся у родственников. На 15:00 8 апреля в регионе подтоплен 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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