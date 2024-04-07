В Тюменской области простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с бойцом, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале районном администрации.
«6 апреля 2024 года Ишимский район простился с Ефремовым Александром Юрьевичем, митинг прощания состоялся в с. Карасуль. Светлая память о Александре навсегда останется в сердцах земляков», — сообщили в пресс-службе Ишимского района.
Ранее URA.RU писало, что водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин погиб в ходе СВО. Мужчина в августе 2023 года заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения спецоперации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Ишимском районе (Тюменская область) простились с бойцом, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале районном администрации. «6 апреля 2024 года Ишимский район простился с Ефремовым Александром Юрьевичем, митинг прощания состоялся в с. Карасуль. Светлая память о Александре навсегда останется в сердцах земляков», — сообщили в пресс-службе Ишимского района. Ранее URA.RU писало, что водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин погиб в ходе СВО. Мужчина в августе 2023 года заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения спецоперации.