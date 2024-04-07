07 апреля 2024

В Тюменской области простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Прощание с бойцом прошло 6 апреля в селе Караскуль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с бойцом, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале районном администрации.

«6 апреля 2024 года Ишимский район простился с Ефремовым Александром Юрьевичем, митинг прощания состоялся в с. Карасуль. Светлая память о Александре навсегда останется в сердцах земляков», — сообщили в пресс-службе Ишимского района.

Ранее URA.RU писало, что водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин погиб в ходе СВО. Мужчина в августе 2023 года заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения спецоперации.

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В Ишимском районе (Тюменская область) простились с бойцом, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале районном администрации. «6 апреля 2024 года Ишимский район простился с Ефремовым Александром Юрьевичем, митинг прощания состоялся в с. Карасуль. Светлая память о Александре навсегда останется в сердцах земляков», — сообщили в пресс-службе Ишимского района. Ранее URA.RU писало, что водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин погиб в ходе СВО. Мужчина в августе 2023 года заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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