В Тюменской области простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

Прощание с бойцом прошло 6 апреля в селе Караскуль Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с бойцом, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале районном администрации.

«6 апреля 2024 года Ишимский район простился с Ефремовым Александром Юрьевичем, митинг прощания состоялся в с. Карасуль. Светлая память о Александре навсегда останется в сердцах земляков», — сообщили в пресс-службе Ишимского района.

Ранее URA.RU писало, что водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин погиб в ходе СВО. Мужчина в августе 2023 года заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения спецоперации.