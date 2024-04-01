01 апреля 2024

Доброволец из Тюмени погиб в зоне спецоперации. Фото

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Отпевание и похороны Виктории Ладейщиковой. Свердловская область, Талица, могила, похороны, похоронная команда
Житель Тюменской области погиб в зоне СВО Фото:

Водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил областной департамент лесного комплекса.

«Александр Павлович зарекомендовал себя трудолюбивым работником, внимательным, дружелюбным и искренним человеком. Не боялся брать на себя ответственность за принятые решения и всегда доводил дело до конца. В зону боевых действий Александр Смагин отправился в августе прошлого года, добровольно заключив контракт с Вооруженными Силами РФ. Погиб 23 января при исполнении воинского долга», — сообщается в публикации департамента.

Ранее URA.RU сообщало о том, как житель Заводоуковского района Тюменской области Александр Васильев погиб, получив ранение в зоне спецоперации. Александр награжден Орденом Мужества посмертно.

Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области
Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

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Водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил областной департамент лесного комплекса. «Александр Павлович зарекомендовал себя трудолюбивым работником, внимательным, дружелюбным и искренним человеком. Не боялся брать на себя ответственность за принятые решения и всегда доводил дело до конца. В зону боевых действий Александр Смагин отправился в августе прошлого года, добровольно заключив контракт с Вооруженными Силами РФ. Погиб 23 января при исполнении воинского долга», — сообщается в публикации департамента. Ранее URA.RU сообщало о том, как житель Заводоуковского района Тюменской области Александр Васильев погиб, получив ранение в зоне спецоперации. Александр награжден Орденом Мужества посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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