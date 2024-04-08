Писатель Архипов анонсировал новую серию книг «Тюменский детектив»

Встреча Архипова с читателями пройдет 13 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский писатель Олег Архипов анонсировал новую серию книг под названием «Тюменский детектив». Он рассказал, что в произведениях будет описана Тюменская область 2000 года, а также криминальные дела, которые происходили в то время.

«С точки зрения изучения, исследования и взгляда со стороны криминалистики и криминологии это довольно интересный сборник. Неординарные, загадочные дела, в том числе и нераскрытые, будут как раз представлены в „Тюменском детективе“», — поделился Архипов с 72.RU.

Свое первое произведение писатель представит читателям в субботу 13 апреля. Встреча состоится в магазине «Знание» в 14:00. Там пришедшие смогут получить автограф задать вопросы, а также приобрести старые и новые издания.