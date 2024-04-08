В Кургане чиновники мэрии обсуждают причастность депутатов к дефициту водителей. Инсайд

09 апреля 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы Кургана занимались перераспределением ставок водителей структур мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU В администрации Кургана обсуждается причастность депутатов городской думы к дефициту водителей в структурах мэрии из-за проведенной реформы. По информации источников URA.RU, чиновники предлагают обращаться к депутатам с недовольством по поводу отсутствия транспорта, так как они согласовывали реструктуризацию. В то время как инсайдеры из думы заявляют, что инициатива была пролоббирована мэрией. «В администрации всем чиновникам из МКУ, структур мэрии так и говорят на жалобы о том, что приходится ездить на такси за свой счет: „Все вопросы к депутатам, они согласовывали реструктуризацию, из-за которой были сокращены водители, не вернувшиеся на работу“», — сообщают источники, связанные с городскими властями. При этом, источники из депутатского корпуса подчеркивают, что они лишь занимались вопросами, касающихся штатного расписания, в то время как предложение о реформе поступило от администрации города. «Депутаты занимались только вопросом перераспределения ставок, а вот как и чего — инициатива, думаю исходила от администрации города. Нами были определены только штатные единицы», — сообщает инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запросы по теме в пресс-службы администрации Кургана и городскую думу. На момент публикации новости, ответы на на них ожидаются Ранее URA.RU писало, что в результате реорганизации в администрации Кургана, руководители структур мэрии остались без водителей. По данным источников, планировалось, что водители будут переведены в новую структуру — МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (Содомс), но после сокращения многие из них не стали возвращаться из-за более выгодных предложений на рынке труда. Теперь чиновники теперь вынуждены оплачивать поездки на такси из собственного кармана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Кургана обсуждается причастность депутатов городской думы к дефициту водителей в структурах мэрии из-за проведенной реформы. По информации источников URA.RU, чиновники предлагают обращаться к депутатам с недовольством по поводу отсутствия транспорта, так как они согласовывали реструктуризацию. В то время как инсайдеры из думы заявляют, что инициатива была пролоббирована мэрией. «В администрации всем чиновникам из МКУ, структур мэрии так и говорят на жалобы о том, что приходится ездить на такси за свой счет: „Все вопросы к депутатам, они согласовывали реструктуризацию, из-за которой были сокращены водители, не вернувшиеся на работу“», — сообщают источники, связанные с городскими властями. При этом, источники из депутатского корпуса подчеркивают, что они лишь занимались вопросами, касающихся штатного расписания, в то время как предложение о реформе поступило от администрации города. «Депутаты занимались только вопросом перераспределения ставок, а вот как и чего — инициатива, думаю исходила от администрации города. Нами были определены только штатные единицы», — сообщает инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запросы по теме в пресс-службы администрации Кургана и городскую думу. На момент публикации новости, ответы на на них ожидаются Ранее URA.RU писало, что в результате реорганизации в администрации Кургана, руководители структур мэрии остались без водителей. По данным источников, планировалось, что водители будут переведены в новую структуру — МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (Содомс), но после сокращения многие из них не стали возвращаться из-за более выгодных предложений на рынке труда. Теперь чиновники теперь вынуждены оплачивать поездки на такси из собственного кармана.