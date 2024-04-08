В Звериноголовском округе, где ввели режим ЧС, перекрыли дорогу. Видео

09 апреля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

В Звериноголовском округе перекрыли дорогу из-за паводка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Звериноголовском округе Курганской области, где ввели режим ЧС, перекрыли дорогу из-за наводнения. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». За сутки уровень паводковой воды в округе вырос более чем на метр. «В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Ретуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное — 9 апреля будет перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — говорится в сообщении. Глава округа порекомендовала гражданам заранее выбирать маршрут объезда или отложить поездку на другое время. Также Панкратова предупредила курганцев не пытаться проезжать по затопленной дороге или мосту. Ранее URA.RU писало, что возле села Звериноголовское срочно отсыпают дорогу перед разливом реки Тобол. Ее укрепляют щебнем, чтобы сделать запасной на случай, если вода отрежет часть населенных пунктов от окружного центра. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Звериноголовском округе Курганской области, где ввели режим ЧС, перекрыли дорогу из-за наводнения. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». За сутки уровень паводковой воды в округе вырос более чем на метр. «В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Ретуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное — 9 апреля будет перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — говорится в сообщении. Глава округа порекомендовала гражданам заранее выбирать маршрут объезда или отложить поездку на другое время. Также Панкратова предупредила курганцев не пытаться проезжать по затопленной дороге или мосту. Ранее URA.RU писало, что возле села Звериноголовское срочно отсыпают дорогу перед разливом реки Тобол. Ее укрепляют щебнем, чтобы сделать запасной на случай, если вода отрежет часть населенных пунктов от окружного центра. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции.