В мэрии Шадринска нашли замену олимпийской чемпионке Важениной. Фото

Руководителем комитета по спорту и туризму Шадринска назначена Елена Осипова

10 апреля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Спорткомитет Шадринска возглавила Елена Осипова из Мишкино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководителем комитета по физической культуре, спорту и туризму Шадринска назначена Елена Осипова из Мишкинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее комитетом руководила олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Алла Важенина. «В апреле в должность руководителя спорткомитета Администрации города вступила Елена Осипова. Она родилась в Мишкинском районе Курганской области, окончила КГУ. До переезда в Шадринск трудилась в администрации Мишкинского округа заведующей отделом социальной политики, культуры и спорта», — указано в сообщении пресс-службы администрации Шадринска. Осипова имеет опыт работы в сфере молодежной политики. Замужем, мать двух дочерей, младшая учится на первом курсе ШГПУ. Предыдущий руководитель комитета Алла Важенина является обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. В мэрии Шадринска она проработала около полугода, после чего переехала на Ямал, где получила должность начальника спортуправления мэрии Губкинского. Елена Осипова приступила к работе руководителя комитета по физической культуре, спорте и туризму Шадринска telegram-канал Администрации города Шадринска Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителем комитета по физической культуре, спорту и туризму Шадринска назначена Елена Осипова из Мишкинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее комитетом руководила олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Алла Важенина. «В апреле в должность руководителя спорткомитета Администрации города вступила Елена Осипова. Она родилась в Мишкинском районе Курганской области, окончила КГУ. До переезда в Шадринск трудилась в администрации Мишкинского округа заведующей отделом социальной политики, культуры и спорта», — указано в сообщении пресс-службы администрации Шадринска. Осипова имеет опыт работы в сфере молодежной политики. Замужем, мать двух дочерей, младшая учится на первом курсе ШГПУ. Предыдущий руководитель комитета Алла Важенина является обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. В мэрии Шадринска она проработала около полугода, после чего переехала на Ямал, где получила должность начальника спортуправления мэрии Губкинского.