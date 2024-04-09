09 апреля 2024

В мэрии Шадринска нашли замену олимпийской чемпионке Важениной. Фото

Руководителем комитета по спорту и туризму Шадринска назначена Елена Осипова
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Спорткомитет Шадринска возглавила Елена Осипова из Мишкино Фото:

Руководителем комитета по физической культуре, спорту и туризму Шадринска назначена Елена Осипова из Мишкинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее комитетом руководила олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Алла Важенина.

«В апреле в должность руководителя спорткомитета Администрации города вступила Елена Осипова. Она родилась в Мишкинском районе Курганской области, окончила КГУ. До переезда в Шадринск трудилась в администрации Мишкинского округа заведующей отделом социальной политики, культуры и спорта», — указано в сообщении пресс-службы администрации Шадринска.

Осипова имеет опыт работы в сфере молодежной политики. Замужем, мать двух дочерей, младшая учится на первом курсе ШГПУ.

Предыдущий руководитель комитета Алла Важенина является обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. В мэрии Шадринска она проработала около полугода, после чего переехала на Ямал, где получила должность начальника спортуправления мэрии Губкинского.

Елена Осипова приступила к работе руководителя комитета по физической культуре, спорте и туризму Шадринска
Елена Осипова приступила к работе руководителя комитета по физической культуре, спорте и туризму Шадринска
Фото:

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Руководителем комитета по физической культуре, спорту и туризму Шадринска назначена Елена Осипова из Мишкинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее комитетом руководила олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Алла Важенина. «В апреле в должность руководителя спорткомитета Администрации города вступила Елена Осипова. Она родилась в Мишкинском районе Курганской области, окончила КГУ. До переезда в Шадринск трудилась в администрации Мишкинского округа заведующей отделом социальной политики, культуры и спорта», — указано в сообщении пресс-службы администрации Шадринска. Осипова имеет опыт работы в сфере молодежной политики. Замужем, мать двух дочерей, младшая учится на первом курсе ШГПУ. Предыдущий руководитель комитета Алла Важенина является обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. В мэрии Шадринска она проработала около полугода, после чего переехала на Ямал, где получила должность начальника спортуправления мэрии Губкинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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