Дорожники ищут технику для помощи в строительстве дамбы в Кургане

Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» ищет дополнительную технику для помощи в строительстве дамбы в Кургане. Об этом URA.RU сообщил начальник управления Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, который посетил место строительства защитных сооружений на дамбе Кургана. Информацию передал корреспондент URA.RU.
«Сейчас мы как раз занимаемся проработкой и поиском дополнительной техники с подрядной организацией. Уже нашли больше 50 единиц. <…> В случае необходимости, по согласованию с администрацией области будем изыскивать возможности увеличить количество техники, которая сейчас помогает», — рассказал URA.RU начальник управления Упрдор Владимир Муравьев.
Также Муравьев добавил, что среди техники наиболее важны самосвалы, чтобы возить материалы для отсыпки на защитные сооружения. Кроме того, он отметил, что нужна и погрузочная техника: экскаваторы, чтобы и нагружать самосвалы и формировать сооружения, которые строятся вдоль реки Тобол.
Ранее URA.RU писало, что федеральная трасса, которая проходит через Курган, рискует стать подтопленной. Пути объезда подтапливаемых участков трассы имеются, согласно информации специалистов.
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Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» ищет дополнительную технику для помощи в строительстве дамбы в Кургане. Об этом URA.RU сообщил начальник управления Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, который посетил место строительства защитных сооружений на дамбе Кургана. Информацию передал корреспондент URA.RU. «Сейчас мы как раз занимаемся проработкой и поиском дополнительной техники с подрядной организацией. Уже нашли больше 50 единиц. <…> В случае необходимости, по согласованию с администрацией области будем изыскивать возможности увеличить количество техники, которая сейчас помогает», — рассказал URA.RU начальник управления Упрдор Владимир Муравьев. Также Муравьев добавил, что среди техники наиболее важны самосвалы, чтобы возить материалы для отсыпки на защитные сооружения. Кроме того, он отметил, что нужна и погрузочная техника: экскаваторы, чтобы и нагружать самосвалы и формировать сооружения, которые строятся вдоль реки Тобол. Ранее URA.RU писало, что федеральная трасса, которая проходит через Курган, рискует стать подтопленной. Пути объезда подтапливаемых участков трассы имеются, согласно информации специалистов.