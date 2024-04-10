Дорожники ищут технику для помощи в строительстве дамбы в Кургане

Упрдор уже нашло более 50 единиц дополнительной техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» ищет дополнительную технику для помощи в строительстве дамбы в Кургане. Об этом URA.RU сообщил начальник управления Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, который посетил место строительства защитных сооружений на дамбе Кургана. Информацию передал корреспондент URA.RU.

«Сейчас мы как раз занимаемся проработкой и поиском дополнительной техники с подрядной организацией. Уже нашли больше 50 единиц. <…> В случае необходимости, по согласованию с администрацией области будем изыскивать возможности увеличить количество техники, которая сейчас помогает», — рассказал URA.RU начальник управления Упрдор Владимир Муравьев.

Также Муравьев добавил, что среди техники наиболее важны самосвалы, чтобы возить материалы для отсыпки на защитные сооружения. Кроме того, он отметил, что нужна и погрузочная техника: экскаваторы, чтобы и нагружать самосвалы и формировать сооружения, которые строятся вдоль реки Тобол.

Ранее URA.RU писало, что федеральная трасса, которая проходит через Курган, рискует стать подтопленной. Пути объезда подтапливаемых участков трассы имеются, согласно информации специалистов.