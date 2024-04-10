В Тюменской области подорожали летние шины

11 апреля 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

В марте стоимость летней резины стала 6336 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в марте на 9,4% выросла стоимость летних шин. Это происходит из-за очередей на сезонный шиномонтаж. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак» — прим. URA.RU). «В марте рост цен на летние шины составил 9,4% по сравнению с началом года. Средняя цена достигла 6336 рублей. Всесезонные шины подорожали еще сильней — до 10 254 рублей за штуку. Прирост с начала года составил 20,5%», — передает слова экспертов РБК Тюмень. Отмечается, что тюменцы предпочитают покупать бюджетные варианты резины. По итогам февраля основная часть проданных шин относится к сегменту «ниже среднего», который составляет 49% от общего объема продаж. Сегмент «выше среднего» имеет самую низкую долю в конечных продажах шин за этот период — около 25%, уточняют эксперты. Руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин рассказал, что в Тюмени за первый квартал 2024 года выросла в цене летняя авторезина. Рост стоимости составил от 5 до 10%. Собеседник агентства добавляет, что в 2023 году цена шин выросла на 30%. Однако динамика роста постоянно снижается из-за наполнения ассортимента китайскими аналогами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в марте на 9,4% выросла стоимость летних шин. Это происходит из-за очередей на сезонный шиномонтаж. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак» — прим. URA.RU). «В марте рост цен на летние шины составил 9,4% по сравнению с началом года. Средняя цена достигла 6336 рублей. Всесезонные шины подорожали еще сильней — до 10 254 рублей за штуку. Прирост с начала года составил 20,5%», — передает слова экспертов РБК Тюмень. Отмечается, что тюменцы предпочитают покупать бюджетные варианты резины. По итогам февраля основная часть проданных шин относится к сегменту «ниже среднего», который составляет 49% от общего объема продаж. Сегмент «выше среднего» имеет самую низкую долю в конечных продажах шин за этот период — около 25%, уточняют эксперты. Руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин рассказал, что в Тюмени за первый квартал 2024 года выросла в цене летняя авторезина. Рост стоимости составил от 5 до 10%. Собеседник агентства добавляет, что в 2023 году цена шин выросла на 30%. Однако динамика роста постоянно снижается из-за наполнения ассортимента китайскими аналогами.