10 апреля 2024

В Тюменской области подорожали летние шины

© Служба новостей «URA.RU»
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Шиномонтаж. Клипарт. Курган, шиномонтаж, колесо автомобиля, зимняя резина, смена шин, автосервис
В марте стоимость летней резины стала 6336 рублей Фото:

В Тюменской области в марте на 9,4% выросла стоимость летних шин. Это происходит из-за очередей на сезонный шиномонтаж. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак» — прим. URA.RU).

«В марте рост цен на летние шины составил 9,4% по сравнению с началом года. Средняя цена достигла 6336 рублей. Всесезонные шины подорожали еще сильней — до 10 254 рублей за штуку. Прирост с начала года составил 20,5%», — передает слова экспертов РБК Тюмень. Отмечается, что тюменцы предпочитают покупать бюджетные варианты резины.

По итогам февраля основная часть проданных шин относится к сегменту «ниже среднего», который составляет 49% от общего объема продаж. Сегмент «выше среднего» имеет самую низкую долю в конечных продажах шин за этот период — около 25%, уточняют эксперты.

Руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин рассказал, что в Тюмени за первый квартал 2024 года выросла в цене летняя авторезина. Рост стоимости составил от 5 до 10%. Собеседник агентства добавляет, что в 2023 году цена шин выросла на 30%. Однако динамика роста постоянно снижается из-за наполнения ассортимента китайскими аналогами.

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В Тюменской области в марте на 9,4% выросла стоимость летних шин. Это происходит из-за очередей на сезонный шиномонтаж. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак» — прим. URA.RU). «В марте рост цен на летние шины составил 9,4% по сравнению с началом года. Средняя цена достигла 6336 рублей. Всесезонные шины подорожали еще сильней — до 10 254 рублей за штуку. Прирост с начала года составил 20,5%», — передает слова экспертов РБК Тюмень. Отмечается, что тюменцы предпочитают покупать бюджетные варианты резины. По итогам февраля основная часть проданных шин относится к сегменту «ниже среднего», который составляет 49% от общего объема продаж. Сегмент «выше среднего» имеет самую низкую долю в конечных продажах шин за этот период — около 25%, уточняют эксперты. Руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин рассказал, что в Тюмени за первый квартал 2024 года выросла в цене летняя авторезина. Рост стоимости составил от 5 до 10%. Собеседник агентства добавляет, что в 2023 году цена шин выросла на 30%. Однако динамика роста постоянно снижается из-за наполнения ассортимента китайскими аналогами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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