18 марта 2024

В Тюмени подорожали летние автомобильные шины

© Служба новостей «URA.RU»
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Колеса и диски. Курган, колеса, шины, резина
В среднем летняя резина подорожала на 10% Фото:

В Тюмени выросла в цене летняя авторезина. Об этом URA.RU рассказал Даниил Зенкин, руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград.

«В сезон стоимость автомобильных шин вырастет. Уже за первый квартал 2024 года рост цен составил от 5 до 10%», — рассказал Даниил Зенкин.

Собеседник агентства добавляет, что в 2023 году стоимость шин выросла на 30%. Но динамика роста цен постоянно снижается из-за наполнения ассортимента китайскими аналогами. На данный момент, по словам Зенкина, китайцы занимают 60% рынка комплектующих для автомобилей.

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В Тюмени выросла в цене летняя авторезина. Об этом URA.RU рассказал Даниил Зенкин, руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград. «В сезон стоимость автомобильных шин вырастет. Уже за первый квартал 2024 года рост цен составил от 5 до 10%», — рассказал Даниил Зенкин. Собеседник агентства добавляет, что в 2023 году стоимость шин выросла на 30%. Но динамика роста цен постоянно снижается из-за наполнения ассортимента китайскими аналогами. На данный момент, по словам Зенкина, китайцы занимают 60% рынка комплектующих для автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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