10 апреля 2024

В тюменской школе накормят более тысячи эвакуированных

В Тюмени открыли пункт помощи пострадавшим на 1200 мест
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, питание, столовая, салат бар
При объявлении режима ЧС горячее питание в пункте временного размещения получат 1200 тюменцев Фото:

В тюменской школе №26 открыли пункт временного размещения, который откроется в случае наводнения. Как рассказали URA.RU в администрации учебного учреждения, школа готова принять 1200 человек и обеспечить их горячим трехразовым питанием.

«В столовой школы № 26 готовы накормить 500 человек. В течение 10 часов мы готовы обеспечить горячей едой 1200 человек. Все продукты у нас имеются в наличии, каждый человек получит трехразовое питание в течение суток», — рассказали URA.RU представители учреждения.

В спортивном зале школы установлены спальные места для эвакуированных. В случае чрезвычайной ситуации пункт временного размещения готов начать свою работу через 40 минут после объявления режима ЧС.

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В тюменской школе №26 открыли пункт временного размещения, который откроется в случае наводнения. Как рассказали URA.RU в администрации учебного учреждения, школа готова принять 1200 человек и обеспечить их горячим трехразовым питанием. «В столовой школы № 26 готовы накормить 500 человек. В течение 10 часов мы готовы обеспечить горячей едой 1200 человек. Все продукты у нас имеются в наличии, каждый человек получит трехразовое питание в течение суток», — рассказали URA.RU представители учреждения. В спортивном зале школы установлены спальные места для эвакуированных. В случае чрезвычайной ситуации пункт временного размещения готов начать свою работу через 40 минут после объявления режима ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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