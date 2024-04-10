В тюменской школе накормят более тысячи эвакуированных

В тюменской школе №26 открыли пункт временного размещения, который откроется в случае наводнения. Как рассказали URA.RU в администрации учебного учреждения, школа готова принять 1200 человек и обеспечить их горячим трехразовым питанием.
«В столовой школы № 26 готовы накормить 500 человек. В течение 10 часов мы готовы обеспечить горячей едой 1200 человек. Все продукты у нас имеются в наличии, каждый человек получит трехразовое питание в течение суток», — рассказали URA.RU представители учреждения.
В спортивном зале школы установлены спальные места для эвакуированных. В случае чрезвычайной ситуации пункт временного размещения готов начать свою работу через 40 минут после объявления режима ЧС.
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В тюменской школе №26 открыли пункт временного размещения, который откроется в случае наводнения. Как рассказали URA.RU в администрации учебного учреждения, школа готова принять 1200 человек и обеспечить их горячим трехразовым питанием. «В столовой школы № 26 готовы накормить 500 человек. В течение 10 часов мы готовы обеспечить горячей едой 1200 человек. Все продукты у нас имеются в наличии, каждый человек получит трехразовое питание в течение суток», — рассказали URA.RU представители учреждения. В спортивном зале школы установлены спальные места для эвакуированных. В случае чрезвычайной ситуации пункт временного размещения готов начать свою работу через 40 минут после объявления режима ЧС.