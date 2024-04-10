В Салехарде общественники начали собирать дроны для бойцов СВО

Общественники Салехарда готовы поставить сотни дронов в зону СВО

11 апреля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

В Салехарде планируют собирать по 800 дронов в месяц для отправки в зону СВО Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Салехарде (ЯНАО) активисты ассоциации ветеранов боевых действий готовы поставлять до 800 дронов «Кречет» собственной сборки в зону специальной военной операции. Пробная партия уже собрана, сообщает администрация окружной столицы. «В Салехарде готовятся поставить на крыло три десятка „кречетов“. Партию собрали за несколько дней. Теперь дело за малым — протестировать и отправить на передовую, где эти „птицы“ — незаменимый помощник в бою. Благодаря малому весу они могут развивать скорость в среднем от 100 километров в час», — сообщает пресс-служба администрации окружной столицы в официальном telegram-канале. Единичные экземпляры дронов «Кречет» уже оценили бойцы в зоне спецоперации. Теперь подготовлена партия в 30 штук. Ветераны боевых действий могут изготавливать до восьми сотен беспилотных аппаратов в месяц, при наличии нужных деталей. Умелец из Лабытнанги наладил изготовление хвостовиков для боеприпасов, которые подвешиваются к беспилотникам. Детали для оружия он делает при помощи 3D-принтера у себя дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) активисты ассоциации ветеранов боевых действий готовы поставлять до 800 дронов «Кречет» собственной сборки в зону специальной военной операции. Пробная партия уже собрана, сообщает администрация окружной столицы. «В Салехарде готовятся поставить на крыло три десятка „кречетов“. Партию собрали за несколько дней. Теперь дело за малым — протестировать и отправить на передовую, где эти „птицы“ — незаменимый помощник в бою. Благодаря малому весу они могут развивать скорость в среднем от 100 километров в час», — сообщает пресс-служба администрации окружной столицы в официальном telegram-канале. Единичные экземпляры дронов «Кречет» уже оценили бойцы в зоне спецоперации. Теперь подготовлена партия в 30 штук. Ветераны боевых действий могут изготавливать до восьми сотен беспилотных аппаратов в месяц, при наличии нужных деталей. Умелец из Лабытнанги наладил изготовление хвостовиков для боеприпасов, которые подвешиваются к беспилотникам. Детали для оружия он делает при помощи 3D-принтера у себя дома.