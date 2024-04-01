Житель ЯНАО наладил дома производство комплектующих для боеприпасов

Житель Лабытнанги на 3D-принтере производит хвостовики для гранат

02 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Хвостовик стабилизирует полет боеприпаса (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Лабытнанги (ЯНАО) в домашних условиях, с помощью 3D-принтера, изготавливает хвостовики для боеприпасов, которые подвешиваются к дронам. Об этом рассказали в Telegram. «Житель Лабытнанги наладил у себя дома производство пластиковых хвостовиков для гранат. С их помощью можно подвесить взрывчатку к воздушным дронам», — сообщили в telegram-канале «Мой Салехард». Ямалец направит комплектующие на СВО. Хвостовик представляет собой комплектующую, которая крепится к гранате, и, при сбрасывании с дрона, стабилизирует ее полет. Благодаря 3D-принтерам, существенно снижаются затраты на их металлические аналоги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Лабытнанги (ЯНАО) в домашних условиях, с помощью 3D-принтера, изготавливает хвостовики для боеприпасов, которые подвешиваются к дронам. Об этом рассказали в Telegram. «Житель Лабытнанги наладил у себя дома производство пластиковых хвостовиков для гранат. С их помощью можно подвесить взрывчатку к воздушным дронам», — сообщили в telegram-канале «Мой Салехард». Ямалец направит комплектующие на СВО. Хвостовик представляет собой комплектующую, которая крепится к гранате, и, при сбрасывании с дрона, стабилизирует ее полет. Благодаря 3D-принтерам, существенно снижаются затраты на их металлические аналоги.