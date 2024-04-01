01 апреля 2024

Житель ЯНАО наладил дома производство комплектующих для боеприпасов

Житель Лабытнанги на 3D-принтере производит хвостовики для гранат
© Служба новостей «URA.RU»
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Хвостовик стабилизирует полет боеприпаса (архивное фото) Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) в домашних условиях, с помощью 3D-принтера, изготавливает хвостовики для боеприпасов, которые подвешиваются к дронам. Об этом рассказали в Telegram.

«Житель Лабытнанги наладил у себя дома производство пластиковых хвостовиков для гранат. С их помощью можно подвесить взрывчатку к воздушным дронам», — сообщили в telegram-канале «Мой Салехард». Ямалец направит комплектующие на СВО.

Хвостовик представляет собой комплектующую, которая крепится к гранате, и, при сбрасывании с дрона, стабилизирует ее полет. Благодаря 3D-принтерам, существенно снижаются затраты на их металлические аналоги.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) в домашних условиях, с помощью 3D-принтера, изготавливает хвостовики для боеприпасов, которые подвешиваются к дронам. Об этом рассказали в Telegram. «Житель Лабытнанги наладил у себя дома производство пластиковых хвостовиков для гранат. С их помощью можно подвесить взрывчатку к воздушным дронам», — сообщили в telegram-канале «Мой Салехард». Ямалец направит комплектующие на СВО. Хвостовик представляет собой комплектующую, которая крепится к гранате, и, при сбрасывании с дрона, стабилизирует ее полет. Благодаря 3D-принтерам, существенно снижаются затраты на их металлические аналоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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