Житель ЯНАО наладил дома производство комплектующих для боеприпасов

Житель Лабытнанги (ЯНАО) в домашних условиях, с помощью 3D-принтера, изготавливает хвостовики для боеприпасов, которые подвешиваются к дронам. Об этом рассказали в Telegram.
«Житель Лабытнанги наладил у себя дома производство пластиковых хвостовиков для гранат. С их помощью можно подвесить взрывчатку к воздушным дронам», — сообщили в telegram-канале «Мой Салехард». Ямалец направит комплектующие на СВО.
Хвостовик представляет собой комплектующую, которая крепится к гранате, и, при сбрасывании с дрона, стабилизирует ее полет. Благодаря 3D-принтерам, существенно снижаются затраты на их металлические аналоги.
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Житель Лабытнанги (ЯНАО) в домашних условиях, с помощью 3D-принтера, изготавливает хвостовики для боеприпасов, которые подвешиваются к дронам. Об этом рассказали в Telegram. «Житель Лабытнанги наладил у себя дома производство пластиковых хвостовиков для гранат. С их помощью можно подвесить взрывчатку к воздушным дронам», — сообщили в telegram-канале «Мой Салехард». Ямалец направит комплектующие на СВО. Хвостовик представляет собой комплектующую, которая крепится к гранате, и, при сбрасывании с дрона, стабилизирует ее полет. Благодаря 3D-принтерам, существенно снижаются затраты на их металлические аналоги.